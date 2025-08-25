Lunes 25 de agosto de 2025
Al Dia

Alcalde Giancarlo Di Martino recibió al campeón mundial Carlos Cañizales

El púgil venezolano aterrizó este domingo en suelo zuliano, compartiendo con jóvenes promesas de la disciplina en Maracaibo

Por Daniel García

Alcalde Giancarlo Di Martino recibió al campeón mundial Carlos Cañizales
Foto: @dimartinogc
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, recibió este lunes al boxeador venezolano Carlos Cañizales, flamante campeón mundial minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), tras su victoria ante el tailandés Panya Pradabsri en el Poliedro de Caracas.

Di Martino expresó su admiración por el esfuerzo, disciplina y entrega del púgil caraqueño, destacando su hazaña como un símbolo de inspiración para la juventud venezolana. "¡Bienvenido, campeón, a la Tierra del Sol Amado! Tu ejemplo inspira, une y demuestra que Venezuela tiene con qué. ¡Maracaibo te abraza y celebra tu grandeza!", expresó el mandatario municipal.

El púgil venezolano aterrizó este domingo en suelo zuliano, donde compartió con jóvenes promesas del boxeo que participan en el Campeonato Nacional Junior, celebrado en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo, como parte de la Copa Betulio González.

Cañizales defenderá su título en Maracaibo

Durante el acto, el burgomaestre recibió la réplica del cinturón obtenido por Cañizales y felicitó al pugilista por su histórica conquista, reafirmando el compromiso institucional para respaldar la defensa del título en suelo zuliano.

“Vamos a darle, al igual que el presidente Nicolás Maduro y el gobernador Luis Caldera, todo el apoyo necesario para que la defensa del título tenga lugar aquí, en Maracaibo. Se harán todas las gestiones pertinentes”, afirmó Di Martino.

Por su parte, Carlos Cañizales expresó su deseo de prepararse y defender el campeonato en la “Ciudad del sol amada”, con el respaldo del alcalde Di Martino." Estoy muy contento. Agradezco a Dios, al señor alcalde y a toda la gente que me ha recibido con tanto cariño. Este título es para Venezuela”.

La posibilidad de que Cañizales defienda su corona en Maracaibo genera gran expectativa entre los fanáticos del boxeo y representa una oportunidad para seguir proyectando el talento deportivo venezolano desde el Zulia.

Cañizales, quien suma 28 victorias (20 por KO), tres derrotas y un empate en su carrera profesional, reiteró su compromiso de seguir representando a Venezuela con orgullo en los cuadriláteros nacionales e internacionales.

Lee también: Dovydas Neverauskas es el quinto lanzador importado de Águilas del Zulia

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Federación Médica Venezolana aplicará sanciones a galenos que promocionen sus servicios en redes sociales

Federación Médica Venezolana aplicará sanciones a galenos que promocionen sus servicios en redes sociales

Polisur lo arrestó por presunto acoso sexual a su hijastra

Polisur lo arrestó por presunto acoso sexual a su hijastra

Independiente expulsa a 25 barras involucrados en ataques a hinchas de U de Chile

Independiente expulsa a 25 barras involucrados en ataques a hinchas de U de Chile

Este 25 de agosto se cumplen 13 años de la tragedia de Amuay

Este 25 de agosto se cumplen 13 años de la tragedia de Amuay

Sin Neymar ni Vinicius: Brasil anunció sus convocados para la última doble fecha de Eliminatorias

Sin Neymar ni Vinicius: Brasil anunció sus convocados para la última doble fecha de Eliminatorias

La Bandera de Maracaibo (por el Dr. Reyber Parra Contreras)

La Bandera de Maracaibo (por el Dr. Reyber Parra Contreras)

Rumoran que Cazzu y Noriel andan en amoríos

Rumoran que Cazzu y Noriel andan en amoríos

Reportan un tirador activo en la universidad estadounidense de Arkansas

Reportan un tirador activo en la universidad estadounidense de Arkansas

Djokovic debutó con victoria en el US Open tras pasar por problemas físicos

Djokovic debutó con victoria en el US Open tras pasar por problemas físicos

Eduard Bello sentenció el triunfo de Universidad Católica ante Unión Española

Eduard Bello sentenció el triunfo de Universidad Católica ante Unión Española

Presentaron “El Cohete” Maracucho de Augusto Pradelli

Presentaron “El Cohete” Maracucho de Augusto Pradelli

Sector avícola garantiza abastecimiento nacional y estabilidad en los precios

Sector avícola garantiza abastecimiento nacional y estabilidad en los precios

Sureñas pegó primero en la final de sóftbol femenino de la Copa Proyecto Deporte Soy

Sureñas pegó primero en la final de sóftbol femenino de la Copa Proyecto Deporte Soy

Perdió la vida al lanzarse de un autobús en marcha que se estaba incendiando

Perdió la vida al lanzarse de un autobús en marcha que se estaba incendiando

Neymar se lesiona nuevamente en vísperas de convocatoria de Brasil para cierre de Eliminatorias

Neymar se lesiona nuevamente en vísperas de convocatoria de Brasil para cierre de Eliminatorias

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Maduro:

Maduro: "Nadie tocará a Venezuela"

Liberan a 13 presos políticos y dan arresto domiciliario al exalcalde Rafael Ramírez

Liberan a 13 presos políticos y dan arresto domiciliario al exalcalde Rafael Ramírez

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

Primeros buques con crudo venezolano llegan a EEUU tras renovación de licencia de Chevron

Primeros buques con crudo venezolano llegan a EEUU tras renovación de licencia de Chevron

Noticias Relacionadas

Al Dia

Alcalde Di Martino: "La media maratón cruzará el Puente Rafael Urdaneta"

Esto lo informó durante encuentro con el Campeón Mundial Carlos Cañizales

Al Dia

Lotería del Zulia presentó a la Gobernación plan de relanzamiento y modernización tecnológica 2025-2029

Busca promover, financiar y ejecutar proyectos sociales en salud, educación, cultura, entre otros, dirigidos a garantizar bienestar y contribuir a elevar la calidad de vida de la población más vulnerable
Al Dia

“Creer o Morir”: la nueva película cabimense que promete en el cine venezolano

Dirigida por el cineasta Néstor "Kiki" Villalobos y escrita por la guionista venezolana Rebeca Oria de Bueno.
Deportes

Independiente expulsa a 25 barras involucrados en ataques a hinchas de U de Chile

Los implicados serán expulsados como socios y se solicitó a las autoridades que se les aplique el derecho de admisión, impidiéndoles el acceso a futuros encuentros

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025