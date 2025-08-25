Alcalde Giancarlo Di Martino recibió al campeón mundial Carlos Cañizales

El Alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, recibió este lunes al boxeador venezolano Carlos Cañizales, flamante campeón mundial minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), tras su victoria ante el tailandés Panya Pradabsri en el Poliedro de Caracas.

Di Martino expresó su admiración por el esfuerzo, disciplina y entrega del púgil caraqueño, destacando su hazaña como un símbolo de inspiración para la juventud venezolana. "¡Bienvenido, campeón, a la Tierra del Sol Amado! Tu ejemplo inspira, une y demuestra que Venezuela tiene con qué. ¡Maracaibo te abraza y celebra tu grandeza!", expresó el mandatario municipal.

El púgil venezolano aterrizó este domingo en suelo zuliano, donde compartió con jóvenes promesas del boxeo que participan en el Campeonato Nacional Junior, celebrado en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo, como parte de la Copa Betulio González.

Cañizales defenderá su título en Maracaibo

Durante el acto, el burgomaestre recibió la réplica del cinturón obtenido por Cañizales y felicitó al pugilista por su histórica conquista, reafirmando el compromiso institucional para respaldar la defensa del título en suelo zuliano.

“Vamos a darle, al igual que el presidente Nicolás Maduro y el gobernador Luis Caldera, todo el apoyo necesario para que la defensa del título tenga lugar aquí, en Maracaibo. Se harán todas las gestiones pertinentes”, afirmó Di Martino. Por su parte, Carlos Cañizales expresó su deseo de prepararse y defender el campeonato en la “Ciudad del sol amada”, con el respaldo del alcalde Di Martino." Estoy muy contento. Agradezco a Dios, al señor alcalde y a toda la gente que me ha recibido con tanto cariño. Este título es para Venezuela”.

La posibilidad de que Cañizales defienda su corona en Maracaibo genera gran expectativa entre los fanáticos del boxeo y representa una oportunidad para seguir proyectando el talento deportivo venezolano desde el Zulia.

Cañizales, quien suma 28 victorias (20 por KO), tres derrotas y un empate en su carrera profesional, reiteró su compromiso de seguir representando a Venezuela con orgullo en los cuadriláteros nacionales e internacionales.

