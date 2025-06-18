Alcalde Gustavo Fernández presentó a sus candidatos por circuito para un nuevo período de gestión en San Francisco

Desde la sede del partido Un Nuevo Tiempo, este miércoles, 18 de junio el alcalde de San Francisco, Gustavo Fernández, anunció los nombres de los principales candidatos que lo acompañarán en la contienda electoral del próximo 27 de julio. Durante el acto, destacó figuras como Violeta Soto, Ibrahim Gutiérrez, Milagros Montiel, Víctor Gámez, José Javier Martínez y Linda Rincón.

En el Circuito 1, que comprende las parroquias San Francisco y Francisco Ochoa, fue postulado Ronald Prieto (Ronal Enrique Prieto Salgado), acompañado en su fórmula por Angelina Rangel. Para el Circuito 2, conformado por las parroquias Domitila Flores y El Bajo, la candidata es Milagros Montiel Núñez, con Albis Parra como suplente.

En el Circuito 3, correspondiente a la parroquia José Domingo Rus, fue postulado Marcial Hernández, mientras que en la parroquia Los Cortijos la fórmula la encabeza Miguel Gámez, acompañado por su suplente Yusmairy Romero.

Asimismo, se dio a conocer la lista general de candidatos, liderada por Ibrahim Gutiérrez Vera, Violeta Margarita Soto Parra, José Javier Martínez, Linda Rincón, José Carlos Montilla, José Sequera, Henry Chourio, Hendrick Chourio, Chael Chourio, Eleazar Pacheco, Gregoria González, Katiuska Durán, Alejandra Urdaneta y Arlendar Albornoz.

"La opción democrática"

“Estos son los nombres de los hombres y mujeres que representarán la opción de la unidad democrática municipal de San Francisco el próximo 27 de julio. Aquí lo que priva es el interés de defender San Francisco. Estamos claros y convencidos de que no podemos mirar al pasado. Los ciudadanos quieren seguir viviendo en paz, con tranquilidad, y en un municipio que les brinde la oportunidad de seguir creciendo, no solo en lo familiar, sino también en lo comercial”, expresó el burgomaestre.

Noticia a Día/Nota de prensa