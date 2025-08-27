Alcalde Héctor Soto rehabilitará ocho plazas y más de 9 kilómetros de vialidad en San Francisco

A través del Plan Cayapa de los Servicios Públicos, impulsado por el Alcalde Bolivariano, Héctor Soto, se dio inicio a los trabajos de rehabilitación de la Avenida 5 de San Francisco, un proyecto que abarca desde la emblemática Plaza de Las Banderas, hasta La Curva de la Vida en la parroquia El Bajo, proyecto que además contempla el reacondicionamiento de ocho plazas que se encuentran en el mencionado tramo: Las Banderas, Plaza San Luis, Paseo San Francisco, Plaza Juan de Dios Martínez, Parque Mara, Plaza Rafael Urdaneta (más conocida como Plaza de los Cepillados), Plaza Bolívar y Plaza La Cruz.

El trabajo es coordinado con las comunas del municipio. Foto: Xiomara Solano

Este macroproyecto prevé desarrollarse en tres fases de reacondicionamiento vial: Plaza de las Banderas-Terminal de San Francisco (primera fase), que abarca unos 2.70 kilómetros; Terminal de Pasajeros-Plaza Bolívar (segunda fase), cuya extensiones de 3.4 kilómetros y Plaza Bolívar-Curva de la Vida (tercera fase), tramo que posee 3 kilómetros; recuperando así un total de 9,10 kilómetros de vía.

Las labores que se ejecutarán serán la recolección de desechos sólidos, reasfaltado, luminaria, demarcación, pintura de acera y brocales, colocación de tachas reflectivas, entre otras, beneficiando a 111.994 habitantes de la comunidad sureña a través del flujo vial, la conectividad e impulsando la economía del municipio.

Alumbrado público para la vía. Foto: Cortesía

Al respecto, el líder municipal, Héctor Soto, expresó que este es el segundo plan que se inicia para la recuperación de la infraestructura de la localidad y que “se encuentra en el marco de los cuatro niveles de gobierno, favoreciendo a 5 comunas y circuitos comunales, de la mano con el Plan Cayapa iniciado en la calle 171, de La Urbanización La Coromoto”, resaltó.

Por otro lado, Soto anunció que próximamente se desarrollará un proyecto de recuperación vial en el marco del Plan de las Siete Transformaciones (7T), en las parroquias Marcial Hernández, Domitila Flores y José Domingo Rus, impulsado por el presidente Nicolás Maduro junto al Gobernador Bolivariano del Zulia, Luis Gerardo Caldera.

Finalmente, el mandatario municipal destacó que esta iniciativa busca consolidar y mejorar las avenidas de la localidad, al igual que brindar espacios modernos, recreativos y educativos para el disfrute tanto de los sanfranciscanos como para quienes visiten este municipio en esta nueva etapa de desarrollo y crecimiento.

Comenzaron en la Plaza las Banderas. Foto: Xiomara Solano

Nota de Prensa

Alcaldía Bolivariana de San Francisco