Alcaldes del Zulia acuden al Ministerio de Finanzas para gestionar presupuestos y consolidar obras en su localidad

Los alcaldes del estado Zulia se dieron cita en la ciudad de Caracas a fin de establecer conversaciones fructíferas en torno a la asignación de presupuestos para la materialización de obras públicas a beneficios de las comunidades de Maracaibo, la Costa Oriental del Lago y municipios vecinos.

El alcalde del municipio Santa Rita, Alenis Guerrero informó que desde la capital del país, se encuentran gestionando el presupuesto que como autoridades locales les corresponden.

Asistieron también, la alcaldesa del municipio La Cañada de Urdaneta, Nidia de Atencio, del municipio Lagunillas, José Mosquera, Ramón Bracho del municipio Baralt, Ely Ramón Atencio del municipio Rosario de Perijá, quienes se presentaron en calidad de Comisión designado por la Asociación de Alcaldes del Zulia luego de una reunión realizada la semana pasada.

La reunión se realizó en el Ministerio de Finanzas donde se entregaron los requisitos correspondientes solicitados para ser tramitado para la consolidación de obras públicas.

El alcalde de Santa Rita manifestó que vienen obras buenas para este municipio y actualmente se sigue trabajando con la consolidación del alumbrado público con la instalación de lámparas, siguiendo la consecución del cronograma de trabajo que se le planteó a la Dirección de Servicios Públicos de la alcaldía como departamento responsable.

Noticia al Día/Nota de Prensa Alcaldía de Santa Rita