La Alcaldía de Maracaibo abre licitación pública para la recolección de desechos sólidos.

La información la dio a conocer el alcalde encargado de Maracaibo, Adrián Romero, este lunes 28 de octubre en una rueda de prensa que rompió todos los esquemas anteriores, ya que no se habilitó la ronda de preguntas con los medios presentes.

Utilizando el dicho: "hay cosas que por sabidas se callan… y por calladas se olvidan", Romero leyó un escrito sobre el trabajo que se venía realizando en la recolección de desechos sólidos durante la gestión del exalcalde Rafael Ramírez, el cual, con este proceso de licitación, quedará suspendido junto con las 15 unidades al servicio de la ciudad.

Romero recordó que, en el ámbito de recolección de basura, la ciudad estaba sumida en una situación crítica, lo que convirtió la solución de este problema en una prioridad absoluta para el municipio. Desde entonces, se inició un proceso gradual de recuperación por la emergencia, en el que varias empresas se ofrecieron a colaborar a pesar de la incertidumbre respecto al cumplimiento de compromisos contractuales.

El funcionario explicó que debido a los diversos escenarios presentados, la situación era complicada, ya que la escasa recaudación de los fondos perpetuaba un círculo vicioso debido a que los marabinos no pagaban por un servicio prestado de forma ineficiente. No obstante, a pesar de las dificultades, se logró iniciar un proceso de recuperación progresiva, comenzando a estabilizar el servicio con la visión de convertirlo en una prestación óptima.

Proceso de licitación

El alcalde encargado anunció que, debido a los buenos niveles de recaudación, se decidió convocar un nuevo proceso de licitación:

"He decidido convocar un proceso de licitación para la recolección de basura en el municipio de forma inmediata, se estarán tomando todas las medidas pertinentes para llevar a cabo esta convocatoria siguiendo la hoja de ruta que el alcalde Rafael Ramírez estableció en este asunto, los detalles de este proceso serán anunciados en los próximos días".

Por otra parte, destacó que gracias al esfuerzo operativo de la alcaldía, se logró superar las cifras de desechos en un 90%, por lo que se mantendrán trabajando para que Maracaibo siga limpia: "A partir de hoy, se inicia la etapa final de este proyecto para mantener la limpieza en la ciudad con absoluta transparencia, con el tiempo suficiente para implementarlo el próximo año."

El alcalde prometió continuar trabajando con dedicación y esfuerzo para lograrlo: "A partir de hoy, iniciamos un proceso de licitación pública y transparente para beneficio de la ciudad este próximo 2025."

Noticia al Día/María García