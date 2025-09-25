Jueves 25 de septiembre de 2025
Alcaldía de Maracaibo alerta junto al Sistema de Gestión de Riesgo ante enjambre sísmico

Esta acción se enmarca en la articulación con todos los niveles de gobierno

Por Christian Coronel

Alcaldía de Maracaibo alerta junto al Sistema de Gestión de Riesgo ante enjambre sísmico
Ante la actividad sísmica ocurrida en el país, específicamente situaciones presentadas en la ciudad de Maracaibo, la alcaldía se mantiene activa y alerta reforzando sus sistemas de seguridad y prevención, conjuntamente con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.

Esta acción se enmarca en la articulación con todos los niveles de gobierno, que permite activar los mecanismos de prevención para la actuación oportuna y brindar una capacidad de respuesta inmediata y de atención integral a la población.

El alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, giró instrucciones precisas a los organismos de seguridad y prevención municipal en coordinación con los entes de la Gobernación del Zulia y el gobierno nacional para atender cualquier situación que se pueda presentar a la ciudadanía ante la sostenida actividad sísmica ocurrida desde el día 24 y madrugada del jueves 25.

La alcaldía de Maracaibo se suma a las coordinaciones que desde el Gobierno Nacional se mantienen, tal como lo informó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, sobre la constante coordinación con los gobernadores y alcaldes para atender la contingencia.

En la región el gobernador del Zulia, Luis Caldera, se mantiene actuando de manera proactiva para identificar, analizar, evaluar y responder a las amenazas y vulnerabilidades generadas por los movimientos sísmicos registrados en las últimas horas que, según lo informado por la vicepresidenta Delcy Rodriguez, han sido contabilizados 10 sismos y 21 réplicas, de acuerdo con la información dada por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

Caldera se trasladó hasta la iglesia Santa Bárbara, donde inspeccionó, junto a los Bomberos de Maracaibo, Protección Civil, y demás organismos de seguridad y prevención, los daños sufridos en una de sus torres y ofreció un balance técnico sobre la situación, reafirmando el compromiso del gobierno regional y municipal con la seguridad patrimonial y ciudadana, todo en constante comunicación y monitoreo con el alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino.

La Alcaldía de Maracaibo recomienda a la ciudadanía a mantener la calma y medidas de prevención como principal herramienta de resguardo, así como a confiar únicamente en las fuentes oficiales para mantenerse informados.

Igualmente, recomienda evitar correr o gritar; si se encuentra dentro de una edificación, ubicarse en zonas seguras como debajo de mesas resistentes o junto a columnas estructurales; no utilizar ascensores durante ni después del movimiento; si está en la vía pública, la recomendación es alejarse de postes, vidrios, cables eléctricos y estructuras que puedan colapsar; revisar posibles fugas de gas o daños estructurales antes de reingresar a la vivienda; y, sobre todo, mantenerse informado únicamente por medios oficiales y seguir las instrucciones de los cuerpos de seguridad.

Es importante que la población pueda acceder a un conjunto de líneas de atención con las que podrán comunicarse en caso de emergencia, partiendo del 911 y los siguientes números:

Protección Civil: 0414-1479763

Bomberos de Maracaibo: 0414-1479760

Polimaracaibo: 0412-3533150

Dirección Municipal de Seguridad Ciudadana: 0414-1479755.

Prensa Alcaldía Bolivariana de Maracaibo

Atendidas 107 personas en Maracaibo con pánico y crisis hipertensivas en centros de salud tras sismos

El gobernador Luis Caldera llamó a la calma
Tres nuevas notificaciones a dueños de terrenos abandonados emitió la Alcaldía de Maracaibo

Así lo dio a conocer el presidente (e) del IMA, Janner Pérez
Y ahora un Halo Solar

Este fenómeno óptico, también conocido como "anillo de luz", ocurre cuando la luz solar se refracta a través de los cristales de hielo presentes en las nubes cirros,
Noche romántica de Alba Roversi con el amor de su vida en Margarita

La reconocida actriz venezolana Alba Roversi ha cautivado a sus seguidores al compartir un íntimo momento en la Isla de Margarita. A través de un video, la artista se despide del paraíso caribeño en una noche de romance y relajación, acompañada por el amor de su vida.La grabación muestra a Roversi en un jacuzzi, compartiendo bebidas y besos con su pareja.

