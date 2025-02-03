Alcaldía de Maracaibo arranca ‘Plan Rápido de Bacheo 2025’ en la avenida 14B de la parroquia Olegario Villalobos

El Plan Rápido de Bacheo, implementado por la Alcaldía de Maracaibo a través de la Dirección de Infraestructura Municipal, arrancó este 2025 en la Avenida 14B de la parroquia Olegario Villalobos, para continuar mejorando la vialidad de los marabinos y optimizando las rutas de transporte público.

Foto: Cortesía

“Lo prometimos al finalizar el año 2024 y hoy formalmente iniciamos el Plan Rápido de Bacheo 2025. Durante el 2024, en tres meses de trabajo agresivo, logramos tapar mil 90 baches. Este año esperamos superar los 5 mil”, señaló Adrián Romero Martínez, alcalde encargado de Maracaibo. Asimismo, detalló que, en esta segunda edición del plan, el equipo de trabajo del DIM y la unidad móvil tipo TP4 se desplegará tres veces por semana.

Por su parte, Carlo Guanipa, director del DIM, señaló que el Plan Rápido de Bacheo 2025 arrancó en la avenida 14B, específicamente en el sector Las Tarabas de la parroquia Olegario Villalobos, tras recibir las solicitudes de los vecinos. “La 14B históricamente ha tenido este problema, ya a partir de hoy va a estar solucionado, con asfalto tipo 3 atendimos 400 metros lineales y tapamos entre 25 y 30 baches. Los trabajos que van desde el semáforo de la avenida Universidad hasta el Colegio de Economistas beneficiarán a unas 5 mil personas directamente, que circulan tanto en vehículos particulares como en el transporte público”, concluyó Guanipa.

Testimonios

Guillermo Blanco, beneficiado de la obra de 25 años, relató que tres meses atrás un accidente en moto ocurrido frente al Círculo Militar casi le cuesta la vida. Guillermo retornaba hacia su vivienda la tarde del 31 de octubre cuando perdió el control de su vehículo tratando de esquivar el bache.

“Yo venía de regreso ya al final de la tarde y por sacarle el cuerpo al bache no me percaté y tropecé con un cable caído en la carretera”, contó Blanco, al tiempo que señaló que, de no ser por la rápida reacción de su vecino, quien lo trasladó en su carro para recibir atención médica, las consecuencias habrían sido fatales. “Poco a poco me estoy recuperando. Gracias a Dios y al Alcalde que hoy están metiéndole mano a esa vía, para que lo que me pasó a mí no le suceda a nadie más. Este es el trabajo que necesitamos todos los marabinos, motorizados y transportistas, que para trabajar debemos movilizarnos. Nuestro interés es que las vías estén en buenas condiciones para estar más seguros”.

Alcance del Plan Rápido de Bacheo 2024

Con el Plan Rápido de Bacheo 2024, la Alcaldía de Maracaibo, intervino puntos críticos en 16 parroquias, beneficiando a choferes y usuarios de 55 rutas de transporte de Maracaibo.

Uniseis, Ruta 6, 5 de Julio-San Martín-Nueva Vía-C2, Bajo Seco, Panamericano, Cujicito-72, Valle Frío, Rotaria, Felipe Pirela, San Jacinto, Cujicito, Catatumbo, Limpia-Victoria, Socorro-San Miguel son algunas de las rutas que se favorecieron en el momento que el Plan Rápido de Bacheo llegó a la calle 60 con avenida Universidad; a la avenida Delicias, a la Lago con avenida 3D con calle 77-74; a la avenida 91 con calle 79, Curva de Molina o a la calle 96B con avenida principal Rey de Reyes.

Foto: Cortesía

Noticia al Día/Nota de prensa