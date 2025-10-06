Lunes 06 de octubre de 2025
Alcaldía de Maracaibo atendió 414 casos de salud en jornada integral

La Dirección Municipal de Salud inició el mes de octubre brindando salud y esperanza a 414 pacientes que acudieron a…

Por María Briceño

Alcaldía de Maracaibo atendió 414 casos de salud en jornada integral
Foto: Cortesía
La Dirección Municipal de Salud inició el mes de octubre brindando salud y esperanza a 414 pacientes que acudieron a la jornada integral realizada por la Alcaldía de Maracaibo en la parroquia Juana de Ávila, donde ofreció servicios médicos, orientación preventiva y seguimientos clínicos para toda la comunidad.

La directora municipal de Salud de la alcaldía, la doctora Mayreth Acosta, informó que la labor se centró en consultas, entrega de medicamentos, despistajes de hipertensión y diabetes, controles pediátricos y servicios de odontología; así como ecografías mamarias y uterinas con consulta ginecológica, como aportes fundamentales para el diagnóstico precoz y la derivación oportuna de casos que lo requieren.

“En articulación con todos los niveles de Gobierno, el alcalde Giancarlo Di Martino se mantiene trabajando y desplegado en el territorio con la convicción de que la salud pública no es un privilegio, sino un derecho; por eso llevamos servicios cercanos, oportunos y con calidad hasta las comunidades”, afirmó Mayreth Acosta.

Foto: Cortesía

Informó que el equipo de salud se dispuso en la jornada integral de la alcaldía, en el sector 7, calle 2 de San Jacinto, de la parroquia Juana de Ávila, para ofrecer una atención médica dirigida al bienestar familiar y a la detección temprana de diferentes enfermedades, entre ellas el cáncer de mama, patología que conmemora el mes de su despistaje.

Los módulos de oftalmología, nutrición, vacunación y entrega de medicamentos, apoyados por brigadas móviles facilitaron la cobertura en el punto. Las acciones incluyeron tamizajes, controles nutricionales, evaluaciones visuales para adultos y niños, y recomendaciones prácticas de autocuidado y seguimiento médico.

El despliegue contó con la articulación de las diferentes Secretarías y paramunicipales junto a las estructuras del poder popular organizado que garantizaron la logística y la cercanía con las familias.

“Nuestro propósito es promover la detección temprana y acompañar a las personas en cada paso: desde la orientación preventiva hasta la coordinación de estudios y seguimientos especializados cuando se detecta alguna alteración. La articulación interinstitucional y la presencia en el territorio nos permiten acortar distancias, asegurar que las mujeres reciban ecografías y consultas ginecológicas sin costos, y que las familias cuenten con medicinas y controles básicos que marcan la diferencia en la vida cotidiana”, describió Acosta.

Foto: Cortesía

“Además, insistimos en la educación sanitaria como herramienta transformadora; orientar a una madre, a un joven o a un adulto mayor es multiplicar cuidado en cada hogar”, añadió la directora general de Salud Municipal al subrayar el compromiso con la ruta de atención.

A lo largo de la actividad se entregaron medicamentos esenciales y se programaron citas de control y exámenes complementarios para quienes así lo necesitaban, asegurando continuidad en la atención.

Las familias atendidas resaltaron el alivio económico y la accesibilidad de recibir servicios especializados sin desplazarse fuera de su sector. Niños, adultos mayores y mujeres en edad fértil recibieron controles y orientaciones prácticas para el autocuidado, la adherencia a tratamientos y la prevención de enfermedades crónicas.

Foto: Cortesía

La Alcaldía de Maracaibo reafirma su compromiso con la detección temprana y la atención integral, buscando consolidar un abordaje que vacune, diagnostique, trate y acompañe. Llevar respuestas y soluciones de manera mancomunada representa el reconocimiento del valor de cada marabino y marabina para su gobierno municipal; cada salida es una apuesta por reducir brechas, garantizar derechos y fortalecer el tejido social.

Finalmente, Mayreth Acosta invitó a toda la comunidad a mantenerse informada sobre las próximas jornadas y a utilizar los canales oficiales para conocer los puntos de la ruta de la jornada social y de Mercados Populares.

Foto: Cortesía

Lee también: Alcaldía de Maracaibo avanza en la recuperación de Villa Carmen

Noticia al Día/Nota de prensa

Venezolana detenida en Georgia ruega por regresar a su país:

Venezolana detenida en Georgia ruega por regresar a su país: "Mentalmente, estoy agotada"

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias eléctricas en algunas zonas

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias eléctricas en algunas zonas

"Mi hijo no aparece y yo necesito respuesta porque me estoy muriendo en vida": Madre de Yoelvis Villalobos

Sismo de magnitud 3.1 se registró al este de Bachaquero durante la madrugada

Sismo de magnitud 3.1 se registró al este de Bachaquero durante la madrugada

De múltiples balazos mataron a hombre en Mérida

De múltiples balazos mataron a hombre en Mérida

Zulia

Gobierno extiende atención a familias wayuu afectadas por crecida del río Paraguaipoa

El gobernador Luis Caldera y la ministra Clara Vidal, a través de la Secretaría de Pueblos Indígenas y las Secretarías…
Nacionales

Presidente Maduro: EEUU fue informado sobre quién planificó atentado a embajada

El mandatario nacional dijo que esta información se confirmó gracias a la labor del “sistema de información e inteligencia que ha arrojado muy buenos resultados por muchos años”
Zulia

CRÍTICA, periodismo con el alma en bandolera

Nombres que deben escribirse en letras doradas
Entretenimiento

Florentino se defiende de las críticas por el Free Cover junto a su hermano Servando

El Free Cover fue lanzado el pasado viernes 3 de octubre

