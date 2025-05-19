Domingo 24 de agosto de 2025
Alcaldía de Maracaibo atendió con jornada integral a vecinos de Capitán Chico

Entre los beneficios que llegaron a la comunidad se cuentan; Jornada de salud, atención social y odontológica, fumigación y limpieza con barrido manual

Por Candy Valbuena

Foto: Cortesía
La Alcaldía de Maracaibo a través de sus diversas direcciones llevó este jueves 15 de mayo una Jornada de Atención Integral para los vecinos del sector Capitán Chico, de la parroquia Coquivacoa.

Foto: Cortesía

La atención llegó al sector, luego de una asamblea de vecinos que se realizó en la comunidad con el alcalde encargado, Adrián Romero Martínez, el pasado viernes 9 de mayo, y que dejó como resultado la importancia de fortalecer el bienestar social de esta comunidad.

Para Romero Martínez la Jornada de Atención Integral muestra el compromiso que existe de llevar la gestión municipal directamente a la gente para brindar soluciones.

“Estamos muy satisfechos con la receptividad de la comunidad de Capitán Chico. Hoy más de 500 personas se estarán beneficiando con esta jornada, que incluye diversos servicios que traemos para todos ustedes. Una de las cosas que nos solicitaron fue fumigar y atención médica, aquí estamos cumpliéndoles como se los habíamos prometido”, destacó el alcalde encargado.

Durante la jornada, los vecinos de Capitán Chico tuvieron acceso a consultas médicas generales, pediatría, vacunación, despistaje de enfermedades como diabetes e hipertensión arterial. Además, se estrenó la unidad móvil odontológica para atender la salud bucal de los marabinos. En esta jornada de Salud se beneficiaron a 300 pacientes entre adultos y niños.

Atendidos y privilegiados

Claudia Torres, ama de casa, explicó que con esta jornada se sienten mucho más atendidos y privilegiados.

“Ningún gobierno nunca se metía hasta el final de los manglares para atendernos. Esta es como la cuarta o quinta vez que esta gestión entra hasta acá atrás para atendernos. La jornada salud fue excelente para nosotros y los niños. Un medicamento vale ahorita mucho dinero y que la Alcaldía lo recete y te lo entregue nos alivia mucho aparte de la jornada de fumigación que es algo increíble por la plaga que no se aguanta”, destacó la mujer de 45 años.

La Dirección General de Desarrollo Social llegó a la comunidad con el Instituto de Sexo Diversidad para dictar charlas de prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Además, de la entrega de ayudas técnicas a vecinos de la comunidad.

Asimismo, colocaron un inflable para la recreación de los más pequeños de la casa y peluquería y barbería, donde atendieron más de 195 personas.

Fumigación, desmalezamiento y entregas de IVIMA

La Dirección de Servicio y Mantenimiento Urbano (DISMU) realizó una fumigación en la zona en la que se atendieron 300 casas, beneficiando a mil 540 personas.

María González, residente del sector, indicó que en las noches los mosquitos son “inaguantables”, por lo que considera que este trabajo los aliviará un poco.

“Anoche que estábamos sin servicio eléctrico tuvimos que meternos a la playa, porque ya era mucho la comezón que teníamos. La plaga nos iba alzar y se han intensificado mucho más desde que están las lluvias en la zona. Esta fumigación de verdad que es un alivio para todos”, recalcó la mujer de 58 años.

Además, el Instituto Municipal del Ambiente (IMA) limpió y desmalezó desde la entrada de la cancha Rafael Torpedo, dentro de Santa Rosa de Agua; y el Instituto Municipal de Viviendas (IVIMA) entregó 16 kit de láminas y nueve tanques de agua para el beneficio de 25 personas, gracias a la responsabilidad social empresarial que deja huellas en los sectores: Capitán Chico, Elisa Faría, Teotiste de Gallego, Renato Benuchi, Elio Valmore, Coquivacoa, Juan Pablo Pío, Menca de Leoni, 18 de octubre y El Valle.

Roció Busto, de 45 años ama de casa, indicó que debido al sol y al salitre su tanque se deterioró y solo le quedó la mitad del mismo. “Todavía no puedo creer que la Alcaldía de Maracaibo en conjunto con los empresarios hoy nos entreguen este beneficio que me va a cambiar la vida, porque ahora si tendré mayor capacidad de almacenar agua.

Fotos: Cortesía

Noticia al Día/Nota de prensa

