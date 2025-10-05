Alcaldía de Maracaibo avanza en la recuperación de Villa Carmen

La Alcaldía Bolivariana de Maracaibo ejecuta trabajos de rehabilitación en Villa Carmen, la emblemática casona ubicada entre las calles 75 y 76 de la avenida 4 Bella Vista.

Desde hace cuatro semanas se desarrollan labores de restauración para rescatar este importante patrimonio histórico y cultural de la ciudad, según información aportada por el ingeniero Harry Barreto, responsable de la obra.

A casi un siglo de su construcción, Villa Carmen vuelve a cobrar vida. “Representa un patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad que hoy rescatamos para los marabinos”, destacó Ana Clara de Di Martino, primera dama del municipio y Directora de Desarrollo Social.

Trabajos en ejecución

El ingeniero Harry Barreto explicó que los trabajos incluyen pintura interna y externa, impermeabilización, reparaciones en los sistemas de aire acondicionado, electricidad, plomería y luminarias.

Precisó que la rehabilitación presenta un 60% de avance y se estima su culminación y entrega en dos o tres semanas.

Un total de 25 personas participan en las labores: 22 obreros, 2 maestros de pintura y 1 supervisor.

"El objetivo es que los espacios de Villa Carmen sean aprovechados para actividades institucionales de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo", detalló la Dra. Ana Clara de Di Martino.

Una joya histórica y arquitectónica

Villa Carmen fue construida en 1926 por el ingeniero Pedro Roveda para el señor Ulises Pardi, en terrenos adquiridos a la Compañía Anónima Tranvías de Bella Vista.

La vivienda-nombrada en honor a doña Carmen de Pardi-, introdujo un novedoso estilo arquitectónico que contrastaba tanto con la vivienda en hilera o las casas tradicionales zulianas.

Su diseño aplicó códigos historicistas de influencia palladiana, fusionando elementos decorativos y constructivos que dieron como resultado una edificación de gran riqueza formal.

Destacan sus espacios amplios y proporcionados, un área central a doble altura y una imponente cúpula que corona la estructura.

Patrimonio cultural del Zulia

En cuanto a su historia nos refiere la primera dama que ‘en 1940 Villa Carmen fue adquirida por Rafael Urdaneta Atencio hasta el año 2000, cuando se incorporó al inventario del patrimonio cultural del Zulia (código BI: 069.007) y en el 2002, pasó a ser propiedad de la Alcaldía de Maracaibo".

Entre 2003 y 2005 recibió trabajos de consolidación estructural y adecuación para su uso institucional. En 2005, durante su primera gestión y bajo el decreto 095, el alcalde Giancarlo Di Martino designó a Villa Carmen como Casa de Gobierno Municipal.

Destacó la directora de Desarrollo Social que "esta majestuosa edificación se mantiene como un referente histórico y arquitectónico, rodeada de frondosos árboles que realzan su valor visual y ambiental en medio de la diversidad urbanística de Bella Vista".

