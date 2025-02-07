Alcaldía de Maracaibo celebra el Día del Amor y Amistad con una jornada especial de matrimonios civiles

Desde el 10 hasta el 14 de febrero la Alcaldía de Maracaibo a través de la Dirección Registro Civil Municipal de la capital zuliana realizará matrimonios civiles gratuitos en todas las parroquias de la ciudad, en el marco del Día del Amor y la Amistad.

La municipalidad asume esta actividad año tas año para darle la oportunidad a los marabinos de contraer matrimonio rápidamente.

Mailoré Torres, directora del Registro Civil Municipal, informó que los interesados deben acudir a la oficina de registro más cercana para la fijación de carteles que inició el 28 de enero y culmina este 6 de febrero.

Requisitos

“Los requisitos para contraer matrimonio son: Copia de cédula de identidad de los contrayentes, partida de nacimiento original, y, en caso de ser extranjero, los documentos deben estar debidamente legalizados, apostillados y traducidos al español”, precisó la funcionaria.

Recordó que en caso que alguno de los contrayentes sea divorciado será necesario que presenten una copia de la sentencia de divorcio. “También debe entregar una copia de la cédula de identidad de dos testigos, quienes deberán especificar su edad, profesión y dirección de domicilio”.

Torres además mencionó que en caso de que los contrayentes tengan hijos menores de edad de un primer matrimonio deberán presentar el nombramiento de curador AD-HOC (cúratela).

Más de 300 bodas en 2024

La Directora de Registro Civil Municipal pronosticó que esta jornada será un “éxito” como en años anteriores que se celebraron más de 300 matrimonios para estas fechas.

“El año pasado la parroquia Francisco Eugenio Bustamante lideró la lista con más celebraciones al totalizar 100, y este año sigue a la cabeza al tener confirmadas más de 50 ceremonias para las fechas dispuestas para la jornada”, recalcó.

