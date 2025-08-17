Alcaldía de Maracaibo desplegó operativo en el Cementerio El Cuadrado: Recogieron 100 toneladas de basura

En operativo especial de la Alcaldía de Maracaibo en apoyo a la administración del Cementerio El Cuadrado, se realizó una extensa limpieza donde se extrajeron 100 toneladas de desechos sólidos para darle un aspecto digno a este camposanto.

Por instrucciones del alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, se dio inicio a este operativo de limpieza con un equipo de 43 trabajadores del Servicio Desconcentrado de Cementerios Municipales de Maracaibo (SEDECEMA), del Instituto Municipal de Aseo Urbano (IMAU) y la cooperación de 3 obreros del cementerio.

El Cementerio El Cuadrado es un cementerio de propiedad y administración privada, ubicado en la Avenida Las Delicias de Maracaibo, fundado en 1879 con el nombre de Nuevo Cementerio, es el más antiguo de los cementerios con 146 años. Fue conocido luego como El Cuadrado, por tener la forma de un cuadrilátero perfecto.

El director del SEDECEMA, Alfonso Cedeño, informó que, en este cementerio de 4 mil metros cuadrados y 10.200 parcelas, se realizó el desmalezamiento y poda de altura, recolección de desechos (algunos restos de urnas), barrido manual, pintura de tráfico para señalización, “con tres cuadrillas y equipos de volteos, retroexcavadoras, guadañas, moto sierras, dispuestos por el alcalde Di Martino, un poco para aliviar las condiciones en que se encontraba el cementerio”.

Indicó que en dos días que llevan trabajando en el lugar se le ve otra cara al Cementerio, “porque de verdad que esto parecía una selva”, apuntó.

Cedeño dijo que lamentaba las condiciones deplorables en que se encontraba el cementerio a pesar de ser un camposanto que posee monumentos escultóricos de valor histórico y donde reposan muchos de los héroes zulianos de la Independencia y de destacados zulianos, como: Jesús Enrique Lossada, Ismael Urdaneta, Francisco Ochoa (inhumado en 2004), Jesús María Portillo, la familia Jugo, José Ramón Yépez, Manuel Dagnino, Antonio José Urquinaona, Manuel Trujillo Durán, Guillermo Quintero Luzardo, Eduardo Mathias Lossada, Julio Árraga, Udón Pérez (inhumado), las familias Belloso, Rincón, Osorio, Cook, Arria, Von Jess, Dr. José Antonio Borjas Romero, por sólo mencionar algunos de los hombres y familias más destacadas del Zulia.

El Ecónomo del cementerio, José González, dijo que en muchas ocasiones solicitó ayuda a la Gobernación y la alcaldía y que en ninguno de los dos entes le prestaron el apoyo con el argumento de que “no les correspondía”, pero que gracias al alcalde Giancarlo Di Martino ahora se ve el cambio con el respaldo que les ha brindado para la restauración y recuperación de los espacios del cementerio.

Alfonso Cedeño anunció que la próxima semana seguirán los trabajos y se inician en el Cementerio Corazón de Jesús.