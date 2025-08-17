Domingo 17 de agosto de 2025
Al Dia

Alcaldía de Maracaibo desplegó operativo en el Cementerio El Cuadrado: Recogieron 100 toneladas de basura

Giancarlo Di Martino inició a este operativo de limpieza con un equipo de 43 trabajadores del Servicio Desconcentrado de Cementerios Municipales de Maracaibo (SEDECEMA), del Instituto Municipal de Aseo Urbano (IMAU) y la cooperación de 3 obreros del cementerio.

Por Ernestina García

Alcaldía de Maracaibo desplegó operativo en el Cementerio El Cuadrado: Recogieron 100 toneladas de basura
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En operativo especial de la Alcaldía de Maracaibo en apoyo a la administración del Cementerio El Cuadrado, se realizó una extensa limpieza donde se extrajeron 100 toneladas de desechos sólidos para darle un aspecto digno a este camposanto.

Por instrucciones del alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, se dio inicio a este operativo de limpieza con un equipo de 43 trabajadores del Servicio Desconcentrado de Cementerios Municipales de Maracaibo (SEDECEMA), del Instituto Municipal de Aseo Urbano (IMAU) y la cooperación de 3 obreros del cementerio.

El Cementerio El Cuadrado es un cementerio de propiedad y administración privada, ubicado en la Avenida Las Delicias de Maracaibo, fundado en 1879 con el nombre de Nuevo Cementerio, es el más antiguo de los cementerios con 146 años. Fue conocido luego como El Cuadrado, por tener la forma de un cuadrilátero perfecto.

El director del SEDECEMA, Alfonso Cedeño, informó que, en este cementerio de 4 mil metros cuadrados y 10.200 parcelas, se realizó el desmalezamiento y poda de altura, recolección de desechos (algunos restos de urnas), barrido manual, pintura de tráfico para señalización, “con tres cuadrillas y equipos de volteos, retroexcavadoras, guadañas, moto sierras, dispuestos por el alcalde Di Martino, un poco para aliviar las condiciones en que se encontraba el cementerio”.

Indicó que en dos días que llevan trabajando en el lugar se le ve otra cara al Cementerio, “porque de verdad que esto parecía una selva”, apuntó.

Cedeño dijo que lamentaba las condiciones deplorables en que se encontraba el cementerio a pesar de ser un camposanto que posee monumentos escultóricos de valor histórico y donde reposan muchos de los héroes zulianos de la Independencia y de destacados zulianos, como: Jesús Enrique Lossada, Ismael Urdaneta, Francisco Ochoa (inhumado en 2004), Jesús María Portillo, la familia Jugo, José Ramón Yépez, Manuel Dagnino, Antonio José Urquinaona, Manuel Trujillo Durán, Guillermo Quintero Luzardo, Eduardo Mathias Lossada, Julio Árraga, Udón Pérez (inhumado), las familias Belloso, Rincón, Osorio, Cook, Arria, Von Jess, Dr. José Antonio Borjas Romero, por sólo mencionar algunos de los hombres y familias más destacadas del Zulia.

El Ecónomo del cementerio, José González, dijo que en muchas ocasiones solicitó ayuda a la Gobernación y la alcaldía y que en ninguno de los dos entes le prestaron el apoyo con el argumento de que “no les correspondía”, pero que gracias al alcalde Giancarlo Di Martino ahora se ve el cambio con el respaldo que les ha brindado para la restauración y recuperación de los espacios del cementerio.

Alfonso Cedeño anunció que la próxima semana seguirán los trabajos y se inician en el Cementerio Corazón de Jesús.

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

A tres subió la cifra de muertos tras el vuelco de un camión en el poblado de Cojoro, Guajira

A tres subió la cifra de muertos tras el vuelco de un camión en el poblado de Cojoro, Guajira

Se registran 10 grandes incendios graves en Portugal: Cinco mil bomberos los combaten

Se registran 10 grandes incendios graves en Portugal: Cinco mil bomberos los combaten

José Altuve conectó su cuadrangular 251 de por vida e igualó a Antonio Armas

José Altuve conectó su cuadrangular 251 de por vida e igualó a Antonio Armas

Asesinaron a otro influencer en México: Camilo Ochoa, conocido en su comunidad como ‘El Alucín’

Asesinaron a otro influencer en México: Camilo Ochoa, conocido en su comunidad como ‘El Alucín’

Lionel Messi regresó y convirtió gol para Inter Miami

Lionel Messi regresó y convirtió gol para Inter Miami

Venezuela se despide de Cali con triunfo sobre Colombia

Venezuela se despide de Cali con triunfo sobre Colombia

Falleció el actor argentino Alberto Marín

Falleció el actor argentino Alberto Marín

LUZ inaugura su Copa de Voleibol con par de triunfos

LUZ inaugura su Copa de Voleibol con par de triunfos

Marc Márquez logra su sexta victoria consecutiva y da un paso más hacia el título

Marc Márquez logra su sexta victoria consecutiva y da un paso más hacia el título

Alcaraz supera a Zverev y vuelve a verse las caras con Sinner

Alcaraz supera a Zverev y vuelve a verse las caras con Sinner

Esto te traen los astros este domingo #17Ago

Esto te traen los astros este domingo #17Ago

Gobernador Caldera y autoridades militares del Zulia izaron la bandera nacional en Castilletes

Gobernador Caldera y autoridades militares del Zulia izaron la bandera nacional en Castilletes

Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania tras vencer al Stuttgart

Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania tras vencer al Stuttgart

Secretaria de Salud del Zulia inspeccionó los centros nutricionales de Mara y Guajira

Secretaria de Salud del Zulia inspeccionó los centros nutricionales de Mara y Guajira

Barcelona goleó a Mallorca en su debut liguero

Barcelona goleó a Mallorca en su debut liguero

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Gobernación del Zulia inició rehabilitación del complejo Parque del Sol en el Polideportivo

Gobernación del Zulia inició rehabilitación del complejo Parque del Sol en el Polideportivo "Luis Aparicio Montiel" de Maracaibo

Noticias Relacionadas

Sucesos

A tres subió la cifra de muertos tras el vuelco de un camión en el poblado de Cojoro, Guajira

Inicialmente, el saldo fue de una persona muerta identificada como Vicente González, de 64 años de edad, y 18 heridos, quienes fueron llevados hasta el Hospital Binacional de Paraguaipoa, ubicado a unos 40 minutos de distancia en carro desde el punto donde sucedió la tragedia.

Al Dia

Los 102 años que estaría cumpliendo Carlos Cruz Diez: Artista plástico venezolano más influyente del arte cinético del siglo XX

El artista plástico venezolano, reconocido como uno de los más influyentes del arte cinético del siglo XX
Al Dia

Robert De Niro cumple 82 años con los secretos de su nuevo proyecto que destapan su pasión ibérica

El galardonado actor estadounidense Robert de Niro, se ha convertido en toda una leyenda del séptimo arte con más de…
Sucesos

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Un caso muy lamentable mantiene consternados a los residentes del poblado de José Félix Ribas en Chivacoa, estado Yaracuy, luego de que un niño de apenas dos meses de nacido, al parecer, fue asesinado por su propia madre con el consentimiento de varios adultos.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025