Alcaldía de Maracaibo distribuyó más de 4.5 toneladas de alimentos en jornada de Mercado Popular en Francisco Eugenio Bustamante

Más de 4.5 toneladas de alimentos fueron expendidas este sábado, 13 de septiembre durante la jornada de Mercados Populares, organizada por la Alcaldía de Maracaibo en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante.

Foto: Cortesía

La actividad se desarrolló en la avenida principal de Cuatricentenario, en la cancha de usos múltiples Hidalgo Herrera, donde más de mil personas resultaron beneficiadas.

Del total distribuido, 2.2 toneladas correspondieron a alimentos proteicos, principalmente pollo.

Atención médica

La jornada también incluyó atención médica integral con servicios de inmunización, pediatría, medicina general e interna, valoración nutricional, entrega de medicamentos, exámenes cardiovasculares para niños y ecografías diagnósticas para el despistaje de patologías mamarias y uterinas.

Foto: Cortesía

En paralelo, se ofreció atención veterinaria gratuita, con consultas, desparasitación, vacunación antirrábica, limpieza de oídos y corte de uñas para las mascotas.

El alcalde Gian Carlos Di Martino destacó el alcance de la actividad: “Por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro y con el apoyo del gobernador Luis Caldera, colocamos a disposición del pueblo más de cuatro toneladas y media de alimentos”.

Impulso a emprendedores y productores

Además de la distribución de alimentos básicos, la jornada se consolidó como un espacio para el emprendimiento local. Comerciantes, productores y pescadores ofrecieron sus productos a precios justos, dinamizando la economía regional y acercando la producción directamente a los hogares marabinos.

Desde Santa Rosa de Agua, los pescadores llevaron camarones y tilapia; mientras que emprendedores y empresas locales exhibieron una amplia variedad de productos agrícolas, artesanales y de consumo masivo.

Fundepo apoya producción local

Gelson Carrillo, presidente de Fundación Fondo de Apoyo a la Economía Popular (Fundepo) informó que todos los productos son de excelente calidad, apoyando el emprendimiento local, que cada semana se fortalece con más participantes, desde agricultores hasta artesanos, llevando lo mejor de su producción al pueblo”.

Por su parte, Ariadne Mendoza, representante de la empresa Menferca, agradeció el espacio abierto a los productores: “Es una oportunidad para ofrecer lo que cultivamos y producimos, evitando la especulación y garantizando buenos precios para la comunidad”.

Con estas jornadas, los Mercados Populares de Maracaibo se consolidan como un punto de encuentro entre productores, emprendedores e instituciones, donde el abastecimiento alimentario, la salud y el impulso económico local convergen en beneficio de la colectividad.

