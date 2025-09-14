Domingo 14 de septiembre de 2025
Al Dia

Alcaldía de Maracaibo distribuyó más de 4.5 toneladas de alimentos en jornada de Mercado Popular en Francisco Eugenio Bustamante

Más de mil personas beneficiadas

Por Candy Valbuena

Alcaldía de Maracaibo distribuyó más de 4.5 toneladas de alimentos en jornada de Mercado Popular en Francisco Eugenio Bustamante
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Más de 4.5 toneladas de alimentos fueron expendidas este sábado, 13 de septiembre durante la jornada de Mercados Populares, organizada por la Alcaldía de Maracaibo en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante.

Foto: Cortesía

La actividad se desarrolló en la avenida principal de Cuatricentenario, en la cancha de usos múltiples Hidalgo Herrera, donde más de mil personas resultaron beneficiadas.

Del total distribuido, 2.2 toneladas correspondieron a alimentos proteicos, principalmente pollo.

Atención médica

La jornada también incluyó atención médica integral con servicios de inmunización, pediatría, medicina general e interna, valoración nutricional, entrega de medicamentos, exámenes cardiovasculares para niños y ecografías diagnósticas para el despistaje de patologías mamarias y uterinas.

Foto: Cortesía

En paralelo, se ofreció atención veterinaria gratuita, con consultas, desparasitación, vacunación antirrábica, limpieza de oídos y corte de uñas para las mascotas.

El alcalde Gian Carlos Di Martino destacó el alcance de la actividad: “Por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro y con el apoyo del gobernador Luis Caldera, colocamos a disposición del pueblo más de cuatro toneladas y media de alimentos”.

Impulso a emprendedores y productores

Además de la distribución de alimentos básicos, la jornada se consolidó como un espacio para el emprendimiento local. Comerciantes, productores y pescadores ofrecieron sus productos a precios justos, dinamizando la economía regional y acercando la producción directamente a los hogares marabinos.

Desde Santa Rosa de Agua, los pescadores llevaron camarones y tilapia; mientras que emprendedores y empresas locales exhibieron una amplia variedad de productos agrícolas, artesanales y de consumo masivo.

Fundepo apoya producción local

Gelson Carrillo, presidente de Fundación Fondo de Apoyo a la Economía Popular (Fundepo) informó que todos los productos son de excelente calidad, apoyando el emprendimiento local, que cada semana se fortalece con más participantes, desde agricultores hasta artesanos, llevando lo mejor de su producción al pueblo”.

Por su parte, Ariadne Mendoza, representante de la empresa Menferca, agradeció el espacio abierto a los productores: “Es una oportunidad para ofrecer lo que cultivamos y producimos, evitando la especulación y garantizando buenos precios para la comunidad”.

Con estas jornadas, los Mercados Populares de Maracaibo se consolidan como un punto de encuentro entre productores, emprendedores e instituciones, donde el abastecimiento alimentario, la salud y el impulso económico local convergen en beneficio de la colectividad.

Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía

Lee también: Alcaldía de Maracaibo inicia jornada de identidad “Soy Venezolano” con atención a 43 niños de Idelfonso Vásquez 

Noticia al Día/Nota de prensa

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Dos marabinos heridos tras volcarse camión en la Falcón-Zulia

Dos marabinos heridos tras volcarse camión en la Falcón-Zulia

En Carabobo: Llegaba a los comandos policiales y se identificaba como diputada para exigir liberación de ciudadanos

En Carabobo: Llegaba a los comandos policiales y se identificaba como diputada para exigir liberación de ciudadanos

Salvador Pérez hace historia y llega a 300 jonrones en las Grandes Ligas

Salvador Pérez hace historia y llega a 300 jonrones en las Grandes Ligas

Marc Márquez conquistó San Marino y quedó a un paso del título

Marc Márquez conquistó San Marino y quedó a un paso del título

Terence Crawford no dejó dudas y venció a Canelo Álvarez por decisión unánime

Terence Crawford no dejó dudas y venció a Canelo Álvarez por decisión unánime

Detienen en Mérida a hombre con una camioneta robada en Chile

Detienen en Mérida a hombre con una camioneta robada en Chile

El Himno de Maracaibo (Por Dr. Reyber Parra Contreras)

El Himno de Maracaibo (Por Dr. Reyber Parra Contreras)

Murió a los 46 años Ricky Hatton, ex campeón mundial de boxeo

Murió a los 46 años Ricky Hatton, ex campeón mundial de boxeo

Moises Ballesteros conectó su primer cuadrangular en las Grandes Ligas

Moises Ballesteros conectó su primer cuadrangular en las Grandes Ligas

Capturan a cinco venezolanos vinculados en el asesinato de un diplomático en Perú

Capturan a cinco venezolanos vinculados en el asesinato de un diplomático en Perú

Derby de Italia: Juventus supera al Inter en un partidazo

Derby de Italia: Juventus supera al Inter en un partidazo

Heridos cuatro pasajeros de un autobús tras caerles una lámina del Metro de Bogotá

Heridos cuatro pasajeros de un autobús tras caerles una lámina del Metro de Bogotá

La cabimera y el tumbarrancho de fiesta: Hoy es día Mundial de la Arepa

La cabimera y el tumbarrancho de fiesta: Hoy es día Mundial de la Arepa

Para los amantes del terror: HBO Max prepara una serie sobre El Conjuro

Para los amantes del terror: HBO Max prepara una serie sobre El Conjuro

Real Madrid se llevó la victoria ante la Real Sociedad de Jon Aramburu

Real Madrid se llevó la victoria ante la Real Sociedad de Jon Aramburu

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El papa León XIV celebra su cumpleaños número 70: Así lo agradece

El papa León XIV celebra su cumpleaños número 70: Así lo agradece

Noboa termina el Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela

Noboa termina el Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela

Alcaldía de Maracaibo distribuyó más de 4.5 toneladas de alimentos en jornada de Mercado Popular en Francisco Eugenio Bustamante

Alcaldía de Maracaibo distribuyó más de 4.5 toneladas de alimentos en jornada de Mercado Popular en Francisco Eugenio Bustamante

Murió a los 46 años Ricky Hatton, ex campeón mundial de boxeo

Murió a los 46 años Ricky Hatton, ex campeón mundial de boxeo

Karol G y Andrea Bocelli estremecieron a sus fanáticos en el Vaticano

Karol G y Andrea Bocelli estremecieron a sus fanáticos en el Vaticano

Noticias Relacionadas

Al Dia

Onda tropical N° 34 se desplaza desde oriente al centro del país este domingo 14-Sept

El inameh estima precipitaciones en varias zonas del país. Para este domingo se estima la entrada de la OT N° 35 al territorio venezolano

Sucesos

Fuerte accidente vial en La Rotaria

El conductor fue llevado a un centro de salud cercano
Al Dia

Karol G y Andrea Bocelli estremecieron a sus fanáticos en el Vaticano

El concierto, ‘Grace for the world’, es un acto cultural de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana.
Educación

Regreso a clases:"Vamos por parte, poco a poco", dicen los padres al momento de comprar uniformes y útiles escolares

Padres marabinos se enfrentan al reto de equipar a sus hijos para el nuevo año escolar 2025-2026 en medio de precios variados y salarios ajustados.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025