Alcaldía de Maracaibo dotó al Cuerpo de Bomberos con equipos de última tecnología y alta resistencia

Con el objetivo de garantizar el bienestar y la seguridad de los funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo durante el combate a siniestros y situaciones adversas, la Alcaldía de Maracaibo entregó equipos de protección personal, diseñados para salvaguardar a los bomberos de los riesgos inherentes a su labor.

El kit entregado consta de seis componentes: casco, conjunto de chaquetón y pantalón, guantes, botas y monjas (prenda que cubre la cabeza y el cuello) ignífugas, también conocidas como hoods.

"Desde las botas hasta el casco, estos equipos son de última tecnología y alta resistencia, con modelos recientes que son dieléctricos y resistentes a químicos, impactos y temperaturas extremas que oscilan entre 500 y 800 grados centígrados", explicó Engherbert Atencio, comandante del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo.

Atencio agradeció en nombre de todos los funcionarios por esta importante dotación, destacando que les permitirá ofrecer un mejor servicio y proteger la vida de quienes arriesgan la suya para ayudar en emergencias.

El acto de entrega se realizó la mañana del martes 13 de mayo en la comandancia del Cuerpo de Bomberos, con la presencia del alcalde encargado, Adrián Romero Martínez; su esposa Mónica Parra de Romero; el director de Seguridad Ciudadana, Aldrin Parra y el comandante Engherbert Atencio.

"Estamos apoyando a nuestro Cuerpo de Bomberos y a cada uno de los funcionarios que trabajan incansablemente por la ciudad. Nuestro objetivo es proteger a nuestros bomberos, proporcionándoles un equipamiento óptimo. Con esta dotación, les brindamos seguridad y garantía al atender cualquier emergencia en nuestra ciudad", afirmó Romero Martínez.

El comisario Parra recordó que esta es la segunda entrega programada para el Cuerpo de Bomberos durante el año 2025, de un total de cuatro previstas. Detalló que además de este nuevo kit, en el mes de febrero se dotó a los funcionarios con seis motos nuevas, kits de herramientas de rescate para intricación vehicular y se repotenció la unidad cisterna y la unidad tipo escalera de elevación.

"Agradecemos al alcalde encargado Adrián Romero Martínez por esta dotación que permitirá una respuesta eficaz, eficiente y oportuna a los marabinos", destacó Parra.

Jerusalén González, cabo segundo y una de las funcionarias beneficiadas, señaló que anteriormente no había tallas adecuadas para mujeres.

"Ahora contamos con equipos a nuestra medida en botas, chaquetón, pantalón y casco. Esto es muy significativo para nuestra protección y seguridad como funcionarias. Nos sentimos más protegidas al enfrentar situaciones adversas o siniestros".

Además, González resaltó que los nuevos equipos son más livianos en comparación con los modelos antiguos, lo que proporciona mayor movilidad, resistencia y agilidad. "El equipo actual pesa casi 12 kilos, mientras que antes pesaba cerca de 30″, precisó.

