Lunes 18 de agosto de 2025
Al Dia

Alcaldía de Maracaibo en alianza con Bangente otorga microcréditos y puntos de venta a 14 emprendedores

Unos 14 emprendedores que pasaron por todo el Ecosistema del Emprendimiento de la Alcaldía de Maracaibo, recibieron un microcrédito destinado a impulsar el crecimiento de sus negocios

Por Ernestina García

Alcaldía de Maracaibo en alianza con Bangente otorga microcréditos y puntos de venta a 14 emprendedores
Foto: cortesia Alcaldia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Unos 14 emprendedores que pasaron por todo el Ecosistema del Emprendimiento de la Alcaldía de Maracaibo, recibieron el 9 de mayo, un microcrédito destinado a impulsar el crecimiento de sus negocios, gracias a la alianza estratégica a través de la Fundación para el Sistema Autosustentable de Desarrollo Microfinanciero y Ciudadano (SAMI) con la empresa Bangente.

Lee también: En Maracaibo hay una escuela para aprender el idioma wayuunaiki

Junto con su microcrédito, los emprendedores marabinos recibieron un terminal punto de venta (TPV), una herramienta que facilitará el cobro por tarjeta de crédito o débito de los beneficiados.

Al acto de entrega asistieron el alcalde encargado, Adrián Romero Martínez; Jonathan Segovia, presidente del SAMI, Eliseo Batista, vicepresidente del Banco de la Gente Emprendedora (Bangente), el director general Ejecutivo de la Alcaldía de Maracaibo, Jesús Molero Sánchez y Emil Zulbarán, director general de Desarrollo Económico.

Romero Martínez explicó que la Alcaldía de Maracaibo es el primer y único ente municipal del país que entrega créditos económicos y puntos de venta para impulsar el desarrollo de los microempresarios. “Este logro es gracias a la empresa privada que cree en la ciudad de Maracaibo como un municipio pujante y emprendedor que se anima a apoyar estas 14 empresas que están constituidas en Maracaibo para que puedan tener un impulso y un instrumento”

Recordó que en 2022 la Fundación SAMI comenzó con 12 microcréditos y en la actualidad ya alcanzó la cifra de 873. “Nuestro objetivo este 2025 es superar la barrera de los 1000 microcréditos otorgados”, concluyó Romero Martínez.

Eliseo Batista, vicepresidente de Bangente, celebró la realización de este primer acto de entrega y manifestó que esta es la prueba piloto para lo que será una alianza a largo plazo.

“Estamos muy complacidos, creemos en este país y creemos que en Maracaibo hay muchas oportunidades de crecimiento. Queremos seguir ayudando a los empresarios a hacer crecer sus sueños y sus negocios”, mencionó Batista.

Por su parte, Jonathan Segovia, presidente del SAMI, explicó que dos aspectos fundamentales diferencian los dos tipos de microcréditos que otorga la Alcaldía de Maracaibo.

“La primera son los montos a los que se pueden acceder, en la banca son mayores que los que nosotros entregamos y por supuesto el punto de venta que cada empresario está recibiendo, una herramienta que sin duda agilizará las transacciones de sus negocios y es un paso más hacia la formalización”.

Finalmente, explicó que el requisito indispensable para iniciar el proceso de optar a un microcrédito es incorporarse al Ecosistema del Emprendimiento. “Todos los requerimientos e información pueden obtenerla en las oficinas de la Alcaldía del SIACE, ubicadas en Costa Verde”, concluyó Segovia.

Maryori Chourio, emprendedora de 42 años y representante de la empresa Oftolife que diseña y fabrica prendas adaptadas a las personas con colostomía, manifestó su agradecimiento por el apoyo que la SAMI presta a los empresarios marabinos.

“Gracias a todo el equipo de la alcaldía de Maracaibo que trabajan arduamente para que nosotros, los emprendedores, podamos escalar con este impulso del microcrédito que a través del maravilloso Grupo Bangente vamos a recibir el día de hoy para impulsar nuestros emprendimientos y escalar a ser empresarios y construir nuestra marca”, destacó Chourio.

Noticia al Día/nota de prensa

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Ancelotti dará descanso a Vinicius Jr en la última jornada de Eliminatorias

Ancelotti dará descanso a Vinicius Jr en la última jornada de Eliminatorias

Alcaraz se queda con el Masters 1000 de Cincinnati tras retiro de Sinner

Alcaraz se queda con el Masters 1000 de Cincinnati tras retiro de Sinner

Grupo Kla-C y Rafael “Pollo” Brito estrenan una gaita que toca el alma y enciende la reflexión”

Grupo Kla-C y Rafael “Pollo” Brito estrenan una gaita que toca el alma y enciende la reflexión”

Carlos Carrasco fue adquirido nuevamente por Bravos de Atlanta para un contrato de Ligas Menores

Carlos Carrasco fue adquirido nuevamente por Bravos de Atlanta para un contrato de Ligas Menores

Venezuela blanquea a Japón y avanza en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela blanquea a Japón y avanza en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Francisco Álvarez sale lesionado y será evaluado en Nueva York

Francisco Álvarez sale lesionado y será evaluado en Nueva York

Josef Martínez llega a 128 goles en la MLS

Josef Martínez llega a 128 goles en la MLS

A una niña colombiana le pusieron de nombre:  Chat Yipiti Bastidas Guerra

A una niña colombiana le pusieron de nombre:  Chat Yipiti Bastidas Guerra

Wilyer Abreu arribó a los 22 estacazos

Wilyer Abreu arribó a los 22 estacazos

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

Argentina presenta lista preliminar de convocados para los duelos ante la Vinotinto y Ecuador

Argentina presenta lista preliminar de convocados para los duelos ante la Vinotinto y Ecuador

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

Máximo Acosta asciende a las Grandes Ligas con los Marlins de Miami

Máximo Acosta asciende a las Grandes Ligas con los Marlins de Miami

Rafael Cabrera Colmenares asume como nuevo coordinador del Programa de Salud Bucal en la Secretaría de Salud del estado Zulia

Rafael Cabrera Colmenares asume como nuevo coordinador del Programa de Salud Bucal en la Secretaría de Salud del estado Zulia

Dos aviones militares de Indonesia descargaron 800 toneladas de ayuda humanitaria desde el aire sobre Gaza

Dos aviones militares de Indonesia descargaron 800 toneladas de ayuda humanitaria desde el aire sobre Gaza

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

EEUU mandó al Caribe el P-8A Poseidon, considerado la

EEUU mandó al Caribe el P-8A Poseidon, considerado la "peor pesadilla de los narcos"

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Miss Zulia 2025 celebra su cumpleaños con el equipo de Noticia al Día

Miss Zulia 2025 celebra su cumpleaños con el equipo de Noticia al Día

Noticias Relacionadas

Al Dia

Evacuado el Times Square por amenaza de bomba

La zona de Times Square en la ciudad de Nueva York fue evacuada el lunes después de que una llamada…
Internacionales

Trump vaticina cuándo podría haber solución del conflicto en Ucrania

"En un determinado periodo de tiempo, no muy lejano, una semana o dos, sabremos si vamos a resolver esto o si se trata de una lucha horrible", afirmó Trump
Al Dia

Captan juntos a Shakira y Antonio de la Rúa en un restaurante y se hace viral el video

Generaron rumores de una posible reconciliación
Al Dia

Durante operativos de fiscalización ambiental paralizan actividades en siete empresas de minería no metálica

Dos de las compañías están ubicadas en el Táchira, igual cantidad en Cojedes, y una en cada uno de los siguientes estados: Zulia, Lara y la Guaira.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025