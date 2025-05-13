Alcaldía de Maracaibo en alianza con Bangente otorga microcréditos y puntos de venta a 14 emprendedores

Unos 14 emprendedores que pasaron por todo el Ecosistema del Emprendimiento de la Alcaldía de Maracaibo, recibieron el 9 de mayo, un microcrédito destinado a impulsar el crecimiento de sus negocios, gracias a la alianza estratégica a través de la Fundación para el Sistema Autosustentable de Desarrollo Microfinanciero y Ciudadano (SAMI) con la empresa Bangente.

Junto con su microcrédito, los emprendedores marabinos recibieron un terminal punto de venta (TPV), una herramienta que facilitará el cobro por tarjeta de crédito o débito de los beneficiados.

Al acto de entrega asistieron el alcalde encargado, Adrián Romero Martínez; Jonathan Segovia, presidente del SAMI, Eliseo Batista, vicepresidente del Banco de la Gente Emprendedora (Bangente), el director general Ejecutivo de la Alcaldía de Maracaibo, Jesús Molero Sánchez y Emil Zulbarán, director general de Desarrollo Económico.

Romero Martínez explicó que la Alcaldía de Maracaibo es el primer y único ente municipal del país que entrega créditos económicos y puntos de venta para impulsar el desarrollo de los microempresarios. “Este logro es gracias a la empresa privada que cree en la ciudad de Maracaibo como un municipio pujante y emprendedor que se anima a apoyar estas 14 empresas que están constituidas en Maracaibo para que puedan tener un impulso y un instrumento”

Recordó que en 2022 la Fundación SAMI comenzó con 12 microcréditos y en la actualidad ya alcanzó la cifra de 873. “Nuestro objetivo este 2025 es superar la barrera de los 1000 microcréditos otorgados”, concluyó Romero Martínez.

Eliseo Batista, vicepresidente de Bangente, celebró la realización de este primer acto de entrega y manifestó que esta es la prueba piloto para lo que será una alianza a largo plazo.

“Estamos muy complacidos, creemos en este país y creemos que en Maracaibo hay muchas oportunidades de crecimiento. Queremos seguir ayudando a los empresarios a hacer crecer sus sueños y sus negocios”, mencionó Batista.

Por su parte, Jonathan Segovia, presidente del SAMI, explicó que dos aspectos fundamentales diferencian los dos tipos de microcréditos que otorga la Alcaldía de Maracaibo.

“La primera son los montos a los que se pueden acceder, en la banca son mayores que los que nosotros entregamos y por supuesto el punto de venta que cada empresario está recibiendo, una herramienta que sin duda agilizará las transacciones de sus negocios y es un paso más hacia la formalización”.

Finalmente, explicó que el requisito indispensable para iniciar el proceso de optar a un microcrédito es incorporarse al Ecosistema del Emprendimiento. “Todos los requerimientos e información pueden obtenerla en las oficinas de la Alcaldía del SIACE, ubicadas en Costa Verde”, concluyó Segovia.

Maryori Chourio, emprendedora de 42 años y representante de la empresa Oftolife que diseña y fabrica prendas adaptadas a las personas con colostomía, manifestó su agradecimiento por el apoyo que la SAMI presta a los empresarios marabinos.

“Gracias a todo el equipo de la alcaldía de Maracaibo que trabajan arduamente para que nosotros, los emprendedores, podamos escalar con este impulso del microcrédito que a través del maravilloso Grupo Bangente vamos a recibir el día de hoy para impulsar nuestros emprendimientos y escalar a ser empresarios y construir nuestra marca”, destacó Chourio.

Noticia al Día/nota de prensa