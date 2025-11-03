Alcaldía de Maracaibo entregará completamente rehabilitada la Plaza Zapara

Este lunes 3 de noviembre, la Alcaldía de Maracaibo, a través del Servicio Desconcentrado de Plazas y Parques (SEDEPAR), entregará completamente rehabilitada la Plaza Zapara, ubicada en la parroquia Olegario Villalobos.

El anuncio fue realizado por el presidente de SEDEPAR, Nami Torres, quien destacó que este nuevo espacio beneficiará directamente a 3.870 habitantes de la comunidad.

“La Plaza Zapara, al igual que muchos espacios que conseguimos en estado de desidia, fue intervenida de forma integral. Se abordó el sistema de riego y tanques para garantizar que la arborización y el engramado, colocados bajo criterios modernos y de primer orden, se mantengan en el tiempo”, expresó Torres durante el acto de entrega.

Inaugurada originalmente en 1980, la plaza se encuentra en la prolongación de la Circunvalación 2, entre la avenida 7 y la cañada Zapara. Con una extensión de 1.800 metros cuadrados, fue demolida por completo para su recuperación total.

Entre los trabajos ejecutados se incluyen la construcción de bancas, reacondicionamiento del sistema eléctrico, colocación de grama natural, embellecimiento del ornato, instalación de un parque infantil, reparación y adecuación del cuarto de bombas, construcción de un hito simbólico, letras corporales, pintura general, demarcación y construcción de pisa grama.

Torres resaltó que el alcalde Gian Carlo Di Martino ha asumido el compromiso de abordar de manera integral los servicios sociales y la atención a las comunidades, por lo que la recuperación de espacios de esparcimiento continuará en toda la ciudad.

Hasta la fecha, se han abordado 280 plazas en Maracaibo, de las cuales 54 han recibido atención directa y otras 54 han sido sometidas a una reestructuración integral, sumando un total de 68 espacios públicos completamente atendidos.

“Maracaibo está incluida dentro de la intención del Decreto de Turismo Nacional, por lo tanto, cada espacio es rehabilitado con el colorido y la identidad que reflejan lo que somos como ciudad”, concluyó el presidente de SEDEPAR.

Noticia al Día/María García