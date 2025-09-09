Alcaldía de Maracaibo entregó 43 licencias de actividades económicas a emprendedores a través del Siace

Este martes, 9 de septiembre, la Alcaldía de Maracaibo, a través del Servicio Desconcentrado de Atención al Emprendedor (Siace), entregó 43 licencias de actividades económicas a nuevos emprendedores de la ciudad.

La actividad estuvo presidida por Ghandy Aboul, director del Siace, quien destacó que el objetivo principal es apoyar la formalización de negocios para impulsar el crecimiento económico local.

“Hoy estamos entregando las primeras 43 licencias de actividades económicas. Este paso representa una oportunidad para que los emprendedores, incluso quienes nos siguen a través de las redes sociales, se animen a transformar sus ideas en proyectos formales y sostenibles”, expresó Aboul durante el acto.

El director del Siace invitó a todas las personas interesadas en iniciar sus propios negocios a acudir a la sede del servicio, ubicada en el Centro Comercial Costa Verde, en horario comprendido entre las 8:30 de la mañana y las 3:00 de la tarde.

Los requisitos son:

Presentar su proyecto desarrollado

Cédula de identidad

El resto del proceso es gestionado por el equipo técnico del servicio municipal.

Con esta iniciativa, la Alcaldía de Maracaibo reafirma su compromiso con el fortalecimiento del emprendimiento local, brindando herramientas legales y administrativas que permiten a los ciudadanos avanzar hacia la consolidación de sus negocios.

María García/Noticia al Día