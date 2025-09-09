Martes 09 de septiembre de 2025
Alcaldía de Maracaibo entregó 43 licencias de actividades económicas a emprendedores a través del Siace

Ghandy Aboul, director del Siace invita a los emprendedores a que acudan a registrarse en la sede del servicio ubicado en el centro comercial Costa Verde

Por Noticia al Dia

Alcaldía de Maracaibo entregó 43 licencias de actividades económicas a emprendedores a través del Siace
Foto: María García
Este martes, 9 de septiembre, la Alcaldía de Maracaibo, a través del Servicio Desconcentrado de Atención al Emprendedor (Siace), entregó 43 licencias de actividades económicas a nuevos emprendedores de la ciudad.

Foto: María García
Foto: María García
Foto: María García

La actividad estuvo presidida por Ghandy Aboul, director del Siace, quien destacó que el objetivo principal es apoyar la formalización de negocios para impulsar el crecimiento económico local.

“Hoy estamos entregando las primeras 43 licencias de actividades económicas. Este paso representa una oportunidad para que los emprendedores, incluso quienes nos siguen a través de las redes sociales, se animen a transformar sus ideas en proyectos formales y sostenibles”, expresó Aboul durante el acto.

El director del Siace invitó a todas las personas interesadas en iniciar sus propios negocios a acudir a la sede del servicio, ubicada en el Centro Comercial Costa Verde, en horario comprendido entre las 8:30 de la mañana y las 3:00 de la tarde.

Los requisitos son:

  • Presentar su proyecto desarrollado
  • Cédula de identidad
  • El resto del proceso es gestionado por el equipo técnico del servicio municipal.

Con esta iniciativa, la Alcaldía de Maracaibo reafirma su compromiso con el fortalecimiento del emprendimiento local, brindando herramientas legales y administrativas que permiten a los ciudadanos avanzar hacia la consolidación de sus negocios.

Foto: María García
Foto: María García
Foto: María García
Foto: María García
Foto: María García

María García/Noticia al Día

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Alcaldía de Maracaibo entregó 43 licencias de actividades económicas a emprendedores a través del Siace

Ghandy Aboul, director del Siace invita a los emprendedores a que acudan a registrarse en la sede del servicio ubicado en el centro comercial Costa Verde
Así es el barrio más pobre de Miami

Miami es el hogar del 28% de los inmigrantes de toda Sudamérica, de acuerdo con los datos de la investigación, y es uno de los condados con mayor concentración de inmigrantes de varios países.

Los cientos de cadáveres recuperados en el Darién

Con apoyo de expertos forenses y del Comité Internacional de la Cruz Roja, en Panamá están trabajando en un esquema para identificar cada resto humano
Enigmas y símbolos del número 8

El significado del número 8 en numerología está relacionado con la abundancia, pero también con el karma y el equilibrio espiritual.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
