Viernes 26 de septiembre de 2025
Al Dia

Alcaldía de Maracaibo entregó primera fase del proyecto integral de gas y vialidad en Isla Dorada

Son tres fases del proyecto para beneficiar a más de 4 mil vecinos de dos islotes y cerca de 25 complejos de viviendas.

Por Candy Valbuena

Alcaldía de Maracaibo entregó primera fase del proyecto integral de gas y vialidad en Isla Dorada
Foto: Cortesía
La Alcaldía de Maracaibo entregó la primera fase del proyecto integral de extensión de la red de gas doméstico y rehabilitación vial en la urbanización Isla Dorada, ubicada en la parroquia Coquivacoa, cuyos trabajos iniciaron el pasado 14 mayo y culminaron este 20 de junio con más de 350 toneladas de asfalto aplicadas, 750 metros lineales demarcados y cerca de 1.200 metros de tubería colocados.

Foto: Cortesía

Esta primera etapa, ejecutada por el Servicio Autónomo para el Suministro de Gas Doméstico (Sagas), incluyó la instalación del sistema de gas, trabajos de asfaltado, demarcación vial y pintura de brocales, hasta el primer puente de acceso a las villas del sector.

Unos 376,43 toneladas de asfalto en 4.207 metros cuadrados de vía fueron aplicados, junto con la demarcación de 720 metros lineales (490 metros de líneas continuas y 160 metros de líneas discontinuas), la pintura de 800 metros lineales de brocales, y la instalación de cuatro señales de “PARE”, un paso peatonal, un tótem informativo y tres señales de orientación.

En cuanto a la red de gas doméstico, se instalaron 1.254 metros de tubería PEAD de 63 mm, 228 metros de 90 mm, 110 metros de 32 mm y 64 metros adicionales para acometidas, además de tres pasos aéreos (casings) de 20 metros cada uno.

Foto: Cortesía

El acto fue encabezado por Adrián Romero Martínez, alcalde encargado del municipio Maracaibo, acompañado por su esposa, Mónica Parra de Romero; Rosalí Ramírez Colina, hermana del alcalde Rafael Ramírez Colina y vecina de la comunidad; el director general de Infraestructura, Luis Labarca; el director del SAGAS y responsable de la obra, Raúl Villalobos; el presidente del Imtcuma, Roberto Boscán; el concejal Daniel Ponne y demás miembros del tren directivo municipal.

Sagas continúa con las adecuaciones

“Concluimos exitosamente la primera fase del proyecto, extendiendo la red de gas hasta más allá del segundo puente. A esto se suma la rehabilitación del asfaltado, la demarcación, la señalización e incluso la iluminación hasta ese mismo punto. Los trabajos no se han detenido ni se van a detener. En aproximadamente un par de meses debemos llegar hasta los edificios, para que toda Isla Dorada cuente con un servicio óptimo de gas”, expresó Romero.

“Esto traerá beneficios importantes. El primero, un ahorro energético al eliminarse las cocinas eléctricas. En segundo lugar, se incrementa la seguridad al retirar las bombonas de gas. El Sagas continúa haciendo las adecuaciones y vamos a llegar hasta las últimas villas y torres de Isla Dorada, para que cada apartamento cuente con este servicio tan necesario”, agregó.

Beneficio para más de 4 mil vecinos

La obra impacta directa y positivamente a más de 1.035 viviendas y 4.140 vecinos de los dos islotes que conforman esta zona de Isla Dorada. Muchos de ellos no contaban con gas doméstico desde hace más de cinco décadas, y sus calles llevaban años sin mantenimiento.

Esta primera fase beneficia a las villas del Islote Sotavento: Isla Verde, Residencias Ariel, Villa Toledo, Biscayne, Lago Villa I, II y III, Isla Girasol, Vista Lago, Versalles, Punta Norte, Punta Cara, Azudanza, Cabonorte, Bonaire I y II, Villa María, Costa Dorada Villa, Costa Linda y Villa Isabel.

También se incluyen las villas del Islote Barlovento: Residencias Singapur, Rada Isla Dorada, Villa Costa Brava, Las Villas, Villa Tivoni, el centro comercial Flamingo Beach, Lago Villa II y Villa Aquanorte.

Fotos: Cortesía

Lee también: Alcaldía de Maracaibo beneficia a más de 120 familias en Monte Claro con la sustitución de colector de aguas servidas

Noticia al Día/Nota de prensa

Temas:

