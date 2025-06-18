Foto: Javier Sánchez



La Alcaldía de Maracaibo, a través de la Fundación Red de Bibliotecas Dr. Jesús Enrique Lossada (Fundabiblioteca), celebró la culminación del programa "Crea y Narra tu Cuento", iniciativa diseñada para fomentar la creatividad, la imaginación y las habilidades de narración oral en los niños del municipio. El programa busca fortalecer su desarrollo social e integral, brindando herramientas para el uso del lenguaje oral y escrito.

Después de meses de preparación, entrenamiento y trabajo, los cuentos de 25 niños, provenientes de 18 parroquias, fueron evaluados. Hoy, en un emotivo acto celebrado en el Museo de Artes Gráficas Luis Chacón, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a los participantes del concurso "Crea y Narra tu Cuento", con la presencia del alcalde Adrián Romero.

Como parte del programa, los niños de Fundabiblioteca aprendieron a crear sus propias historias y las narraron en la final, que se realizó a partir de las 10:00 a.m. en la biblioteca. El lucido evento contó con la participación de educadores, representantes de la alcaldía y familiares de los pequeños concursantes.

El alcalde Romero, junto a miembros de las instituciones involucradas en el proyecto, entregó diplomas de reconocimiento a los niños de diversas instituciones que participaron este año. "Todos los niños participantes son ganadores", afirmó el alcalde en una breve intervención, destacando el valor de la participación y el esfuerzo.

El objetivo principal de esta iniciativa es que, mediante estrategias metodológicas, los niños y niñas participantes adquieran conocimientos en el uso del lenguaje oral y escrito, realizando actividades que promuevan el desarrollo de habilidades como la creatividad, la imaginación y el desenvolvimiento social e integral.

El proyecto, diseñado por Fundabiblioteca y asesorado por profesionales en literatura infantil, tiene como propósito sensibilizar a los docentes de educación primaria sobre la importancia de incentivar las competencias creativas y narrativas en los escolares.

Noticia al Día