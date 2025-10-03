Alcaldía de Maracaibo hace llamado de atención a responsables por botes de agua

Ante reiteradas denuncias de los ciudadanos por botes de agua en vías públicas y en edificios, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo constató la veracidad de los casos y procedió a realizar un llamado de atención a los responsables de esta situación irregular.

El Ing. Janner Pérez, presidente del Instituto Municipal del Ambiente (IMA) con un equipo procedieron a fiscalizar el derrame de agua en el edificio Coimbra, ubicado en la calle 72 frente al Centro Comercial Montielco, entre el edificio del Banco de los Trabajadores y el Banco del Tesoro y se detectó que la falla proviene del daño del flotador, así lo admitió el encargado del condominio, a quien se le hizo la notificación para que proceda a solventar este inconveniente que ocasiona daño al asfalto, por la cantidad de agua que se vierte en la vía.

Precisó el Ing. Pérez, que en este caso contó con el apoyo de personal de fiscalización del IMA y de Polimaracaibo y se procedió a realizar la respectiva citación para que asuman responsablemente la solución de esta problemática.

Respecto a este caso el alcalde bolivariano Giancarlo Di Martino enfatizó que es de vital importancia que la ciudadanía sea consciente de evitar el bote de aguas blancas, porque hace un doble daño, primero al desperdiciar el agua y segundo contribuye al deterioro del asfaltado.

Di Martino recalcó que la decisión de cuidar la ciudad es un deber que incluye a ciudadanos, empresarios, comerciantes, o residentes de un edificio o casa; todos están obligados a vigilar que no haya botes de aguas blancas, porque es el peor enemigo del asfalto.

“Me piden que asfalte la calle pero permiten botes constantes de aguas blancas, son denuncias que me envían personas conscientes y las valoro”.

Precisó que solamente hoy recibió denuncias de botes de agua en la calle 72 en el edificio Coimbra, Av. 20 cerca de un local farmacéutico muy reconocido, también le notificaron de una casa abandonada por el sector Indio Mara y el agua llega hasta la Plaza que recientemente se recuperó.

Agregó el alcalde Di Martino que otra vía que se ha deteriorado por el excedente de agua es la que da acceso al Hospital Universitario.

Cumplir ordenanza de gestión ambiental

Respecto a la competencia del IMA en el tema de bote irresponsable de aguas blancas queda especificado en el Art 18 numeral 2 de la ordenanza de gestión ambiental, en la cual establece "que el arrojar desechos líquidos de cualquier índole a las calles o espacios de dominio público, por parte de comercios o inmuebles y residencias, son acciones consideradas a la degradación del ambiente lo cual es sancionatorio según lo establecido en el Art 68 numeral 1 literal B ejusdem”; razón por la cual por instrucciones del alcalde Giancarlo Di Martino, se procederá a la mayor brevedad posible a sancionar a quienes incumplan esta normativa.

Noticia al Día/nota de prensa Alcaldía