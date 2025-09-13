Alcaldía de Maracaibo inicia jornada de identidad “Soy Venezolano”

Este sábado 13 de septiembre, el alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, anunció la puesta en marcha de un operativo de inspección en los espacios destinados al almacenamiento y comercialización de fuegos artificiales en la ciudad, como medida preventiva tras la reciente explosión ocurrida en el municipio San Francisco.

Durante una actividad pública en Plaza para Todos, en el marco del programa «Soy Venezolano», el mandatario local informó que cuerpos de seguridad y prevención, como el Cuerpo de Bomberos y la Policía Municipal, ya se encuentran verificando las condiciones de varios galpones ubicados en sectores como Los Haticos, La Limpia y Gallo Verde. El objetivo es constatar que operen bajo las normativas vigentes y que cuenten con los permisos correspondientes.

Di Martino indicó que, en caso de que estos establecimientos se encuentren en zonas residenciales, se evaluará su reubicación para minimizar riesgos y evitar situaciones similares a las registradas recientemente.

El alcalde también recordó un antecedente ocurrido en 2006 en el Casco Central de Maracaibo, específicamente en Las Playitas, donde una explosión vinculada al manejo de pirotecnia provocó pérdidas humanas y materiales. En contraste, destacó que el incidente en San Francisco no dejó víctimas fatales.

Las investigaciones sobre las causas del siniestro en la fábrica de fuegos artificiales Gallo Verde están siendo conducidas por el gobernador Luis Caldera y el alcalde de San Francisco, Héctor Soto.

Finalmente, Di Martino informó que se implementarán medidas adicionales para supervisar la distribución de productos pirotécnicos en Maracaibo, junto con campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía para promover el uso responsable de estos materiales.

Por María García

Noticia al Día/ Fotos: Cortesía