Alcaldía de Maracaibo inicia ‘Plan de Asfaltado 2025’ para beneficiar a las parroquias Olegario Villalobos y Bolívar

El alcalde encargado de Maracaibo, Adrián Romero durante el inicio del proyecto de asfaltado en la avenida 10 que beneficiará mayormente a los habitantes de las parroquias Olegario Villalobos y Bolívar señaló: “Arrancamos el 2025 sumando más vialidad recuperada al municipio Maracaibo”.

“Son mil 40 toneladas de asfalto que serán esparcidas en dos tramos; el primero desde la avenida 10 con calle 69 hasta la 79, y el segundo tramo desde la calle 69 hasta la avenida Universidad, para dejar habilitada toda la avenida 10”, precisó el Alcalde.

Foto: Cortesía

La recuperación de la vía beneficiará a aproximadamente 15 mil personas entre usuarios y transeúntes de la avenida 10 y transportistas de la línea Belloso.

Carlos Guanipa, director de Ingeniería Municipal (DIM), explicó que este proyecto se suma a todos los realizados de asfaltado para los que se usó la maquinaria: Una finisher, un tampo, un vibrocompactador, una barredora y una motoniveladora, debido al alcance de la obra.

“Le estamos cayendo ‘alante’ a la avenida 10, porque en este momento está sirviendo de desahogo para la intervención vial que se está haciendo en la avenida 11. Así que, antes de que se deteriore más, nosotros vamos a terminar esta obra, que esperamos entregar en tres días”, señaló Guanipa.

Fotos: Cortesía

De esta forma la Alcaldía de Maracaibo inició el Plan Rápido de Bacheo 2025, el Plan de Asfaltado 2025 y se espera que la semana que viene se inicie el Plan de Carpetas, que son asfaltados pequeños de entre 200 y 300 toneladas en cada punto.

Fotos: Cortesía

Noticia al Día/Nota de prensa