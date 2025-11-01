Sábado 01 de noviembre de 2025
Al Dia

Alcaldía de Maracaibo lleva talleres de educación ambiental a las escuelas de la ciudad

El gerente de ambiente del IMA, Guberto Ocando, aborda los talleres respaldados por el alcalde Giancarlo Di Martino, vinculándolos al plan de formación educativa, denominado "Guardianes de la Tierra".

Por Candy Valbuena

Foto: Cortesía
La Alcaldía de Maracaibo se incorpora activamente a la ‘Gran Misión Madre Tierra’, iniciativa del gobierno nacional, a fin de brindar formación en los centros educativos de las 18 parroquias de la ciudad, siguiendo la ruta de conservación orientada en el desarrollo ambiental para la recuperación ecológica y la mitigación del cambio climático.

Foto: Cortesía

El presidente (e) del Instituto Municipal del Ambiente (IMA), Janner Pérez, manifestó que la Gerencia de Educación Ambiental de este organismo se encuentra organizando esta formación, junto a un grupo de conocedores del ambiente, enfocados en la preservación y conformación de brigadas ecosocialistas educativas, dictando una serie de talleres en las escuelas de Maracaibo.

Pérez explicó que “el ciclo de talleres que se desarrolla en las diferentes parroquias de Maracaibo desde el mes de octubre, se denomina "Nuestra Huella en el Planeta", considerado un logro educativo, ya que la institución visita las unidades educativas, enmarcados en el Plan de la Patria impulsado por el presidente Nicolás Maduro”, detalló.

"Guardianes de la Tierra"

Asimismo Pérez señaló que el gerente de ambiente del IMA, Guberto Ocando, aborda los talleres respaldados por el alcalde Giancarlo Di Martino, vinculándolos al plan de formación educativa, denominado "Guardianes de la Tierra".

El titular de ambiente municipal indicó que es importante destacar que las parroquias del este, sur y centro de Maracaibo, han sido las primeras en iniciar los talleres educativos, por ser consideradas de población numerosa. “Las unidades educativas donde se dictaron los talleres fueron “Durán Cepeda”, “Pedro Briceño” y “General Camilo Torres", pertenecientes a las parroquias Caracciolo Parra Pérez y Venancio Pulgar, donde la población estudiantil y docentes, mostraron entusiasmo por la actividad.

Además, se involucraron las parroquias Cristo de Aranza y Santa Lucía con las escuelas “Manuel Díaz Rodríguez” y el Preescolar “Angelitos Negros.

Foto: Cortesía
Foto: Cortesía

Lee también: Alcaldía de Maracaibo refuerza la protección infantil con abordaje integral a población vulnerable 

Noticia al Día/Nota de prensa

