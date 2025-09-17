Alcaldía de Maracaibo reactiva Ciclovía este domingo 21-Sept

Con el objetivo de incentivar una vida más activa, saludable, promover la convivencia familiar y el disfrute del espacio público, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo reanuda a partir de este domingo 21 de septiembre, la “Ciclovía”.

La Primera Dama del Municipio y directora general de Desarrollo Social, Ana Clara Barboza de Di Martino, dijo que “en respuesta a las peticiones de nuestros marabinos y marabinas y cumpliendo instrucciones del alcalde Giancarlo Di Martino, hemos decidido reactivar la ciclovía con casi 7 kilómetros para la distracción de los marabinos, iniciando desde la plaza El Ángel hasta el Instituto Municipal para la Gaita “Ricardo Aguirre”.

"El horario de la ciclovía es de seis a nueve de la mañana, con un recorrido que abarca desde la plaza “El Ángel” ubicada en la avenida 4 Bella Vista, hasta la Plaza “Alí Primera” en la avenida 2 El Milagro; es un espacio para el disfrute para los marabinos y marabinas”, detalló Barboza de Di Martino.

Condiciones óptimas

Por su parte, el Marnic Gámez, presidente de Instituto Municipal del Deporte y la Recreación (IMDEPREC), aseveró que la ciclovía contará con puntos de hidratación, salud, despliegue de seguridad y estacionamiento, a fin de garantizar las mejores condiciones en este espacio dispuesto para la actividad deportiva y la recreación.

“Como en su primera gestión, nosotros estamos dispuestos para garantizar en este proceso y pueda darles el ciudadano alcalde la recreación, que merecen. Maracaibo estamos aquí, vuelve la ciclovía” enfatizó Gámez.

Así mismo y de manera simultánea, frente a la estación del Tranvía Maracaibo, se realizará la bailoterapia, para aquellas personas que les gusta combinar la actividad aeróbica con el baile.

Cierre parcial

Para garantizar la seguridad de los participantes en dicha actividad, la Policía Municipal de Maracaibo, detalló el cierre parcial de 5 a 9 de la mañana en sentido sur norte desde la avenida 93 Padilla, con Avenida 2 El Milagro, hasta la plaza “El Ángel”.

