Miércoles 01 de octubre de 2025
Al Dia

Alcaldía de Maracaibo recupera instalaciones del Mercado Periférico La Limpia

Este reacondicionamiento permitirá ofrecerle a los usuarios y comerciantes un ambiente acogedor, para el intercambio comercial de compra y venta

Por Andrea Guerrero

Alcaldía de Maracaibo recupera instalaciones del Mercado Periférico La Limpia
Foto: Agencia
La Alcaldía de Maracaibo inició la recuperación del Mercado Periférico, ubicado en la Avenida La Limpia.

"Le estamos dando un rostro nuevo, una nueva visión, embelleciendo, limpiando, pintando y arborizando el mercado, bajo las directrices de nuestro alcalde Giancarlo Di Martino”, informó Ricardo Sandoval, gerente del mercado periférico La Limpia.

Este reacondicionamiento permitirá ofrecerle a los usuarios y comerciantes un ambiente acogedor, para el intercambio comercial de compra y venta.

Avances de los trabajos

Desde el 17 de agosto de 2025, se llevan a cabo trabajos de mantenimiento para la recuperación de toda la red de cloacas del mercado, mejorando el sistema de saneamiento y la protección de la salud de los trabajadores y ciudadanos.

Durante esta gestión, se implementaron nuevos sistemas de seguridad, electricidad y de acondicionamiento en diferentes áreas del mercado, creando un entorno más seguro y próspero para todos los involucrados.

Precios justos

El gerente del mercado, Ricardo Sandoval, comenta que más de 400 personas realizan sus compras en el Mercado Periférico por sus precios accesibles y buena atención. “Los días más concurridos son los fines de semana, la comunidad goza de precios justos y a tasa del Banco Central"
Sandoval invitó a la comunidad marabina a realizar sus compras en el Mercado Municipal Periférico.

Noticia al Día / Nota de prensa

Temas:

