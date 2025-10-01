Alcaldía de Maracaibo recupera instalaciones del Mercado Periférico La Limpia

La Alcaldía de Maracaibo inició la recuperación del Mercado Periférico, ubicado en la Avenida La Limpia.

"Le estamos dando un rostro nuevo, una nueva visión, embelleciendo, limpiando, pintando y arborizando el mercado, bajo las directrices de nuestro alcalde Giancarlo Di Martino”, informó Ricardo Sandoval, gerente del mercado periférico La Limpia.

Este reacondicionamiento permitirá ofrecerle a los usuarios y comerciantes un ambiente acogedor, para el intercambio comercial de compra y venta.

Avances de los trabajos

Desde el 17 de agosto de 2025, se llevan a cabo trabajos de mantenimiento para la recuperación de toda la red de cloacas del mercado, mejorando el sistema de saneamiento y la protección de la salud de los trabajadores y ciudadanos.

Durante esta gestión, se implementaron nuevos sistemas de seguridad, electricidad y de acondicionamiento en diferentes áreas del mercado, creando un entorno más seguro y próspero para todos los involucrados.

Precios justos

El gerente del mercado, Ricardo Sandoval, comenta que más de 400 personas realizan sus compras en el Mercado Periférico por sus precios accesibles y buena atención. “Los días más concurridos son los fines de semana, la comunidad goza de precios justos y a tasa del Banco Central"

Sandoval invitó a la comunidad marabina a realizar sus compras en el Mercado Municipal Periférico.

