Viernes 03 de octubre de 2025
Al Dia

Alcaldía de Maracaibo recuperó y entregó tres plazas en distintas parroquias de la ciudad

Las labores ejecutadas incluyeron limpieza, pintura, recuperación de mobiliario, adecuación de áreas verdes, mejoras en iluminación y rehabilitación de espacios recreativos y deportivos

Por Christian Coronel

Alcaldía de Maracaibo recuperó y entregó tres plazas en distintas parroquias de la ciudad
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La alcaldía de Maracaibo, en un trabajo conjunto del Servicio Desconcentrado de Plazas y Parques (SEDEPAR) y el Instituto Municipal del Ambiente (IMA), entregó la tarde de este jueves, las plazas San Rafael, Luis Hómez y Paul Harris completamente rehabilitadas para el disfrute de las familias en distintas parroquias de la ciudad.

Foto: Cortesía

Tres parroquias cuentan ahora con espacios públicos restaurados en menos de una semana que se suman a las plazas que viene restaurando el alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, hacia una transformación de la ciudad que se construye desde cada rincón que se renueva.

Foto: Cortesía

Las plazas entregadas a la comunidad totalmente rehabilitadas son la Plaza San Rafael ubicada en la urbanización del mismo nombre en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante; la Plaza Luis Hómez, sector Valle Frío, en la parroquia Santa Lucía y la Plaza Paul Harris en la parroquia Chiquinquirá.

Foto: Cortesía

El director general de SEDEPAR, Namik Torres, informó que “cada espacio que entregamos es una promesa cumplida, pero también una semilla. Maracaibo merece lugares que con sus estructuras nos inviten a disfrutar. Recuperar estos lugares es recuperar lo que somos. Y esto apenas comienza. Vamos a seguir transformando Maracaibo desde lo más cercano a nosotros que es el lugar donde vamos con nuestros hijos a pasar un rato diferente”.

Foto: Cortesía

Las labores ejecutadas incluyeron limpieza, pintura, recuperación de mobiliario, adecuación de áreas verdes, mejoras en iluminación y rehabilitación de espacios recreativos y deportivos.

Foto: Cortesía

“En la Plaza San Rafael se hicieron trabajos de desmalezamiento, poda, tala, se retiró material profiláctico, tanto vegetal como de desechos sólidos; se atendió el tema de las luminarias, se pintó por completo la plaza, se restauró y puso en pleno funcionamiento la fuente y se aseguró el esparcimiento sano, seguro y saludable para los niños”, detalló el funcionario municipal.

Foto: Cortesía

En las demás plazas, se incorporaron ornatos, letras corpóreas y detalles que devuelven identidad a cada espacio.

13 mil metros cuadrados de amor

El director del SEDEPAR destacó que en la Plaza San Rafael “también se rescató el gimnasio a cielo abierto, para que tanto niños como adultos puedan hacer un uso sano de la plaza y practiquen actividades físicas”.“Aquí en San Rafael hay 13 mil metros cuadrados de atención, de amor, de esperanza, de esparcimiento sano al alcance de toda la comunidad”, dijo el funcionario.

Torres resaltó que los propios ciudadanos, a través de los consejos comunales, “van a ser los garantes de que estas grandes inversiones sociales se mantengan en el tiempo, y supervisen su administración a través de la contraloría social”.

270 plazas

“En Maracaibo tenemos cerca de 270 plazas y en tan solo tres meses de gestión, el alcalde Di Martino ha atendido cerca de 40 plazas. El día del encendido de la emblemática Plaza de La República entregamos simultáneamente cuatro plazas más”, apuntó Torres.

Dijo que esta es una instrucción que proviene del presidente Nicolás Maduro, y que es ejecutada por la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo en forma mancomunada con la Gobernación del Zulia y de la mano con el poder comunal.

IMA incorporado al trabajo de rescate de plazas

Por su parte, el presidente (e) del Instituto Municipal del Ambiente, Janner Pérez, mencionó que se están reacondicionando las áreas verdes de las plazas y parques, garantizando de esta manera el saneamiento y mantenimiento que incluye poda, corte de árboles y riego; además de recuperación de estructura, que abarca bancas, cercado, luminarias, canchas “como es el caso de la Plaza San Rafael, espacio emblemático y concurrido por residentes de la parroquia”.

Agregó que “se trabaja conjuntamente con el poder popular, consejos comunales, circuitos comunales, UBCH, jueces de paz, concejales del municipio, como garantes de la gestión del Alcalde Di Martino".

Señaló que los vecinos de las parroquias Francisco Eugenio Bustamante, Santa Lucía y Chiquinquirá, aplaudieron la acción de rescate de plazas de Maracaibo, que por años se encontraban desasistidas, “seguimos trabajando para rescatar el brillo y color de esta ciudad, y el alcalde Giancarlo Di Martino está llevando adelante las acciones para volver a ser la primera ciudad de Venezuela".

Prensa Alcaldia de Maracaibo/SEDEPAR/IMA

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

  • Metrópolis 103.9 FM (14%, 164 Votos)
  • Chiquinquira 90.9 FM (14%, 162 Votos)
  • Okey 101 FM (12%, 146 Votos)
  • Sabor 106 FM (12%, 139 Votos)
  • Urbe 96.3 FM (9%, 107 Votos)
  • Latinos 97.1 FM (6%, 73 Votos)
  • La Mega 99.7 FM (5%, 64 Votos)
  • Ninguna de las anteriores (5%, 60 Votos)
  • Gaiterisima 94.7 FM (5%, 57 Votos)
  • Onda 107.3 FM (4%, 45 Votos)
  • Éxitos 89.7 FM (4%, 42 Votos)
  • Rumbera 98.7 FM (3%, 38 Votos)
  • Popular 95.5 FM (2%, 29 Votos)
  • Romántica 92.5 FM (2%, 27 Votos)
  • Clásicos 100.5 FM (2%, 24 Votos)
  • Galáctica 94.5 FM (0%, 4 Votos)

Votantes totales: 1.181

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Noticia Al Día estará presente en el Vaticano

Noticia Al Día estará presente en el Vaticano

Más de 50 agrupaciones se han inscrito en el Festival Maracaibo elige la Gaita del Año

Más de 50 agrupaciones se han inscrito en el Festival Maracaibo elige la Gaita del Año

Grabaron detención de dos presuntos funcionarios en Caracas

Grabaron detención de dos presuntos funcionarios en Caracas

Ricardo Montes de Oca extiende su dominio continental en el salto con pértiga

Ricardo Montes de Oca extiende su dominio continental en el salto con pértiga

Los Mets reestructuran cuerpo técnico que acompañó a Carlos Mendoza

Los Mets reestructuran cuerpo técnico que acompañó a Carlos Mendoza

IMDEP impulsa eliminatorias de Beisbol 5 en la parroquia Francisco Ochoa

IMDEP impulsa eliminatorias de Beisbol 5 en la parroquia Francisco Ochoa

El nombre de Tostadas El 25 (Vinicio Díaz)

El nombre de Tostadas El 25 (Vinicio Díaz)

Murió en Barquisimeto la enfermera quemada por su pareja en Yaracuy

Murió en Barquisimeto la enfermera quemada por su pareja en Yaracuy

Herida pareja de casados en fuerte accidente de tránsito en la vía Palito Blanco

Herida pareja de casados en fuerte accidente de tránsito en la vía Palito Blanco

Perfectos Mentirosos de la autora venezolana Alex Mirez, será adaptada por Prime Video

Perfectos Mentirosos de la autora venezolana Alex Mirez, será adaptada por Prime Video

Telasco Segovia posó con el nuevo balón oficial del Mundial

Telasco Segovia posó con el nuevo balón oficial del Mundial

¿Sabes qué es una pérfida?

¿Sabes qué es una pérfida?

Playoffs MLB 2025: ¿Quiénes clasificaron y cuándo juegan?

Playoffs MLB 2025: ¿Quiénes clasificaron y cuándo juegan?

Trump da un ultimátum a Hamás para que acepte su plan para Gaza antes del 05-Oct

Trump da un ultimátum a Hamás para que acepte su plan para Gaza antes del 05-Oct

Arrestaron a tres colombianos con cocaína oculta en cornetas y baterías portátiles en el Aeropuerto de Maiquetía

Arrestaron a tres colombianos con cocaína oculta en cornetas y baterías portátiles en el Aeropuerto de Maiquetía

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Se cayó helicóptero de la FANB en Aragua: Dos muertos

Se cayó helicóptero de la FANB en Aragua: Dos muertos

Adolescente planificó el asesinato de su madre por forzarla a la prostitución en Apure

Adolescente planificó el asesinato de su madre por forzarla a la prostitución en Apure

Una adolescente fallecida y su madre herida al ser impactadas por un rayo en Mérida

Una adolescente fallecida y su madre herida al ser impactadas por un rayo en Mérida

Se viraliza video de dos mujeres peleando en el gimnasio y aseguran que es en Cabimas

Se viraliza video de dos mujeres peleando en el gimnasio y aseguran que es en Cabimas

Sarah Mullally, la primera mujer sacerdote en la historia, es nombrada arzobispo de Inglaterra

Sarah Mullally, la primera mujer sacerdote en la historia, es nombrada arzobispo de Inglaterra

Noticias Relacionadas

Al Dia

Dos fallecidos en accidente de tránsito en el sector Las Cruces de Mara

El siniestro ocurrió cuando una motocicleta impactó frontalmente contra un autobús de la línea de transporte Nueva Lucha – Maracaibo
Al Dia

Campaña "Abrazo en familia" de la Conferencia Episcopal Venezuela arriba a su 35 aniversario

La conmemoración se realizará el próximo domingo 9 de noviembre, fecha establecida como el Día Nacional del Abrazo en Familia.
Al Dia

Alcaldía de Maracaibo hace llamado de atención a responsables por botes de agua

Respecto a este caso el alcalde Giancarlo Di Martino enfatizó que es de vital importancia que la ciudadanía sea consciente de evitar el bote de aguas blancas.
Cultura

"Corona, Templo y Veneración": Una pieza literaria en gaita que brinda Ricardo Portillo a la Chinita

La obra gaitera de Portillo recoge los momentos históricos y el profundo significado de la corona de la Virgen y la devoción del pueblo que la honra

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025