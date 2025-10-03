Alcaldía de Maracaibo recuperó y entregó tres plazas en distintas parroquias de la ciudad

La alcaldía de Maracaibo, en un trabajo conjunto del Servicio Desconcentrado de Plazas y Parques (SEDEPAR) y el Instituto Municipal del Ambiente (IMA), entregó la tarde de este jueves, las plazas San Rafael, Luis Hómez y Paul Harris completamente rehabilitadas para el disfrute de las familias en distintas parroquias de la ciudad.

Tres parroquias cuentan ahora con espacios públicos restaurados en menos de una semana que se suman a las plazas que viene restaurando el alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, hacia una transformación de la ciudad que se construye desde cada rincón que se renueva.

Las plazas entregadas a la comunidad totalmente rehabilitadas son la Plaza San Rafael ubicada en la urbanización del mismo nombre en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante; la Plaza Luis Hómez, sector Valle Frío, en la parroquia Santa Lucía y la Plaza Paul Harris en la parroquia Chiquinquirá.

El director general de SEDEPAR, Namik Torres, informó que “cada espacio que entregamos es una promesa cumplida, pero también una semilla. Maracaibo merece lugares que con sus estructuras nos inviten a disfrutar. Recuperar estos lugares es recuperar lo que somos. Y esto apenas comienza. Vamos a seguir transformando Maracaibo desde lo más cercano a nosotros que es el lugar donde vamos con nuestros hijos a pasar un rato diferente”.

Las labores ejecutadas incluyeron limpieza, pintura, recuperación de mobiliario, adecuación de áreas verdes, mejoras en iluminación y rehabilitación de espacios recreativos y deportivos.

“En la Plaza San Rafael se hicieron trabajos de desmalezamiento, poda, tala, se retiró material profiláctico, tanto vegetal como de desechos sólidos; se atendió el tema de las luminarias, se pintó por completo la plaza, se restauró y puso en pleno funcionamiento la fuente y se aseguró el esparcimiento sano, seguro y saludable para los niños”, detalló el funcionario municipal.

En las demás plazas, se incorporaron ornatos, letras corpóreas y detalles que devuelven identidad a cada espacio.

13 mil metros cuadrados de amor

El director del SEDEPAR destacó que en la Plaza San Rafael “también se rescató el gimnasio a cielo abierto, para que tanto niños como adultos puedan hacer un uso sano de la plaza y practiquen actividades físicas”.“Aquí en San Rafael hay 13 mil metros cuadrados de atención, de amor, de esperanza, de esparcimiento sano al alcance de toda la comunidad”, dijo el funcionario.

Torres resaltó que los propios ciudadanos, a través de los consejos comunales, “van a ser los garantes de que estas grandes inversiones sociales se mantengan en el tiempo, y supervisen su administración a través de la contraloría social”.

270 plazas

“En Maracaibo tenemos cerca de 270 plazas y en tan solo tres meses de gestión, el alcalde Di Martino ha atendido cerca de 40 plazas. El día del encendido de la emblemática Plaza de La República entregamos simultáneamente cuatro plazas más”, apuntó Torres.

Dijo que esta es una instrucción que proviene del presidente Nicolás Maduro, y que es ejecutada por la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo en forma mancomunada con la Gobernación del Zulia y de la mano con el poder comunal.

IMA incorporado al trabajo de rescate de plazas

Por su parte, el presidente (e) del Instituto Municipal del Ambiente, Janner Pérez, mencionó que se están reacondicionando las áreas verdes de las plazas y parques, garantizando de esta manera el saneamiento y mantenimiento que incluye poda, corte de árboles y riego; además de recuperación de estructura, que abarca bancas, cercado, luminarias, canchas “como es el caso de la Plaza San Rafael, espacio emblemático y concurrido por residentes de la parroquia”.

Agregó que “se trabaja conjuntamente con el poder popular, consejos comunales, circuitos comunales, UBCH, jueces de paz, concejales del municipio, como garantes de la gestión del Alcalde Di Martino".

Señaló que los vecinos de las parroquias Francisco Eugenio Bustamante, Santa Lucía y Chiquinquirá, aplaudieron la acción de rescate de plazas de Maracaibo, que por años se encontraban desasistidas, “seguimos trabajando para rescatar el brillo y color de esta ciudad, y el alcalde Giancarlo Di Martino está llevando adelante las acciones para volver a ser la primera ciudad de Venezuela".

