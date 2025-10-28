Alcaldía de Maracaibo refuerza la protección infantil con abordaje integral a población vulnerable

La Dirección de Seguridad Ciudadana de Maracaibo, en conjunto, con los órganos de protección infantil, realizó un operativo donde atendieron varios núcleos familiares en situación de riesgo social, convencidos de que proteger a la niñez es sembrar el futuro del municipio.

Durante el fin de semana la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo desplegó este operativo especial para atender a niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad en la parroquia Chiquinquirá, situación que fue atendida en articulación con el Consejo Regional de Derechos del Niño, Niña y Adolescente con el resguardo de funcionarios de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y su Departamento de Prevención y Convivencia, reafirmando el compromiso del alcalde Giancarlo Di Martino de colocar el interés superior del niño, niña y adolescente en el centro de las políticas públicas y de la acción preventiva en las comunidades.

El abordaje se llevó a cabo en la parroquia Chiquinquirá, específicamente en la avenida 15 Delicias con avenidas 67, 68 y 69, dentro del territorio del Cuadrante de Paz N.º 14, donde se identificaron y atendieron varios núcleos familiares en situación de riesgo social.

El director de Seguridad Ciudadana de Maracaibo, Comisario Jefe José Primera informó que el desarrollo del operativo en las comunidades es “para garantizar la protección de la infancia y disminuir los factores de vulnerabilidad. Nuestro compromiso es actuar de manera inmediata y preventiva, siempre en defensa del Interés Superior del Niño”.

En el operativo participaron también el presidente del Consejo Regional de Derechos del Niño, Niña y Adolescente, Luis Jiménez; la consejera de protección Yineska Avendaño; y la Coordinadora de Protección Jackeline Rodríguez, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la prevención comunitaria y la articulación interinstitucional.

La acción permitió identificar riesgos asociados a la baja protección familiar y como parte del plan de acción se estableció realizar un seguimiento psicosocial a cada núcleo familiar, coordinar con entes de salud y educación para garantizar atención integral y el refuerzo de programas comunitarios de prevención y convivencia.

Todos los casos fueron verificados y los beneficiarios trasladados de manera segura hasta sus hogares, con la activación de rutas de seguimiento y acompañamiento institucional.

De esta manera la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo reafirma su compromiso con la niñez y adolescencia, impulsando políticas públicas que prioricen la prevención y la protección social.

Noticia al Día/Alcaldía Bolivariana de Maracaibo/Dirección de Seguridad Ciudadana