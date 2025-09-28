Alcaldía de Maracaibo rehabilitará el patinódromo Alfredo León Moreno

La Alcaldía de Maracaibo anunció la rehabilitación del patinódromo Alfredo León Moreno, activo desde 2015, con el objetivo de mejorar las instalaciones y ofrecer un espacio adecuado para más de 120 niños, niñas y adolescentes que practican este deporte.

Este domingo 28 de septiembre, la Dra. Ana Clara Barboza de Di Martino, primera dama del municipio, realizó una inspección en el lugar para concretar los planes de recuperación y adecuación de la infraestructura.

Foto: Cortesía

Durante la visita, destacó la importancia social de este espacio deportivo para la comunidad maracaibera, subrayando el compromiso de la Alcaldía para mejorar las condiciones del patinódromo, con trabajos de limpieza, pintura y reparación de la cerca perimetral.

"La rehabilitación de este lugar es un compromiso con los niños y con la disciplina del patinaje. Este espacio es fundamental para el desarrollo deportivo de nuestros jóvenes, y nos aseguraremos de darle todo el apoyo necesario”, expresó Barboza.

Foto: Cortesía

El patinódromo Alfredo León Moreno está ubicado en el Parque Vereda del Lago, en la entrada norte, cerca de la estación de PoliMaracaibo. Fue inaugurado en 2015 y desde entonces ha sido el lugar de entrenamiento para alrededor de 120 niños de tres clubes locales: Renacer, Ronald Patín y Zulia Roller.

Patinador de trayectoria internacional

Alfredo León Moreno, presidente de la Asociación Civil de Patinaje, resaltó la importancia de mejorar las instalaciones para motivar a los jóvenes y asegurar un entorno más seguro y cómodo para la práctica del deporte.

La trayectoria de Léon Moreno fue relevante porque representó al Zulia en competencias nacionales y logró proyectar el nombre de Venezuela en competencias internacionales, logrando obtener títulos mundiales.

Foto: Cortesía

Su pasión por el deporte lo motivó a crear una fundación que hoy reúne a un grupo numeroso de deportistas.

"La mejora de las instalaciones va a incentivar a los niños a seguir practicando patinaje y les brindará un espacio más seguro y adecuado”, indicó Moreno.

Trabajos a realizar

La ingeniera Jeimy Petit, directora de SEDEVEL, detalló que los trabajos incluirán la rehabilitación completa del área, que comprende la reparación y pintura del cercado, la mejora del piso de la pista, así como la implementación de nuevas áreas de arborización, banderas y una valla.

Se estima que las labores se completarán en un plazo de entre mes y medio y dos meses, con el fin de proporcionar un ambiente de calidad para los jóvenes deportistas.

"Vamos a adecuar todo lo relacionado con el patinódromo, incluyendo la reparación del cercado y la mejora del piso, para que los niños sigan disfrutando de este espacio. Queremos que esta instalación esté a la altura de las expectativas de los niños y sus familias”, afirmó Petit.

Por su parte, Georeli Bustamante, madre de dos jóvenes patinadoras, destacó la importancia del patinaje para sus hijas y mencionó la falta de infraestructura básica, como iluminación y baños, que ha ocasionado accidentes, como caídas.

Según Bustamante, la renovación de las instalaciones es urgente para garantizar la seguridad de los niños y mejorar su experiencia deportiva.

Con esta rehabilitación, la Alcaldía de Maracaibo refuerza su compromiso con el deporte y el bienestar de la comunidad, asegurando que el patinódromo Alfredo León Moreno sea un lugar adecuado para el desarrollo de los futuros campeones del patinaje.

Nota de Prensa