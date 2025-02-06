Alcaldía de San Francisco anuncia requisitos para "casarse en el mes del amor"

La alcaldía de San Francisco anunció mediante sus redes sociales los requisitos para inscribirse en el evento llamado "Cásate en el mes del amor".

Dichas actividades se realizarán entre el 12 y 14 de febrero de 8:00 AM a 4 PM en los Registros Civiles del Municipio San Francisco.

Lista de requisitos:

Original y copia de cédula de identidad de los contrayentes.

Certificación del acta de nacimiento de los contrayentes. En caso de ser uno de los contrayentes extranjero, consignar el acta de nacimiento y carta de soltería debidamente legalizada y apostillada.

Copia de la sentencia de divorcio, o nulidad de matrimonio, según sea el caso, de uno o ambos contrayentes o documento que acredite la disolución de la Unión Estable de hecho.

Original y copia fotostática del nombramiento del curador Ad-hoc (Curatela) efectuado por el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en el caso de los contrayentes que tengan hijos menores de edad que no sean de la persona con quien van a cambiar nupcias.

Copia fotostática del documento de identificación de dos testigos mayores de edad.

Para mayor información enviar al correo electrónico @[email protected]

Cabe destacar que se podrá consignar los documentos hasta el 11 de febrero.

Noticia al Dia