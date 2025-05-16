Alcaldía de San Francisco beneficia a más de 68 mil ciudadanos a través de la dirección de Saneamiento Ambiental

La alcaldía de San Francisco, continúa redoblando esfuerzos con el fin de higienizar los espacios públicos de las siete parroquias del municipio sureño, como parte de las prioridades de la gestión del alcalde Gustavo Fernández, a través de la gerencia del Instituto Público Municipal de Ambiente y Aseo Urbano (Imasur).

La dirección de Saneamiento Ambiental de Imasur, presentó en los primeros meses del año, un balance satisfactorio con respecto a las intervenciones realizadas en diversos espacios del municipio San Francisco, en donde se han beneficiado 68.410 ciudadanos mediante diferentes actividades propias de esta dirección.

El servicio de saneamiento ambiental fue desplegado en unos 1.600 kilómetros a través de 6.900 jornadas, distribuidas en diversos sectores, en donde se recolectaron 1.176 toneladas de residuos, desechos sólidos y vegetales, según las estadísticas presentadas por la dirección de Saneamiento Ambiental de Imasur.

Además, se realizaron 672 jornadas de poda y tala a lo largo y ancho del municipio, sumándole a esta gestión 48 jornadas de fumigación, 23 jornadas de abatización incluyendo sectores, iglesias, escuelas y ambulatorios. Aunado a esto, es importante mencionar que se realizaron 4 operativos especiales de saneamiento de las costas del Lago de Maracaibo.

Las jornadas y operativos realizadas por el equipo de Imasur, a través de sus diferentes direcciones, se encuentran activas durante todo el año en el municipio San Francisco, estás acciones se ejecutan con el objetivo de brindarles respuestas inmediatas a todos los sanfranciscanos por parte de la gestión municipal del alcalde Gustavo Fernández.

