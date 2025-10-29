Miércoles 29 de octubre de 2025
Al Dia

Alcaldía de San Francisco llama a la unión ciudadana para embellecer el municipio

Abdelis Pérez, presidente del Instituto Municipal de Ambiente y Aseo Urbano (Imasur), resaltó: “Hacemos un llamado a toda la ciudadanía para mantener la conciencia sobre la limpieza de nuestra ciudad. Estamos haciendo un gran esfuerzo para reforzar la recolección de desechos y nos hemos encontrado con el acto irresponsable de ciudadanos que depositan basura en lugares inadecuados; quienes incumplen la Ordenanza 690 de las Convivencias Ciudadanas serán sancionados”.

Por Isidro Lopez

Alcaldía de San Francisco llama a la unión ciudadana para embellecer el municipio
Alcaldía de San Francisco llama a la unión ciudadana para embellecer el municipio
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Como parte de las estrategias de la Alcaldía del municipio de San Francisco para la recolección de desechos sólidos, se han establecido medidas destinadas a recuperar y embellecer los espacios públicos, entre ellos se garantiza la recolección domiciliaria una vez a la semana y se aplicarán sanciones a quienes incumplan la Ordenanza de Convivencia Ciudadana.

Abdelis Pérez, presidente del Instituto Municipal de Ambiente y Aseo Urbano (Imasur), resaltó: “Hacemos un llamado a toda la ciudadanía para mantener la conciencia sobre la limpieza de nuestra ciudad. Estamos haciendo un gran esfuerzo para reforzar la recolección de desechos y nos hemos encontrado con el acto irresponsable de ciudadanos que depositan basura en lugares inadecuados; quienes incumplen la Ordenanza 690 de las Convivencias Ciudadanas serán sancionados”.

Rueda de prensa IMASUR. Foto: Xiomara Solano

En las últimas semanas, el instituto ha recibido mil 300 denuncias y ha detenido a 17 personas que infringen las normas de poda de árboles y utilizan espacios urbanos, cañadas y avenidas como botaderos ilegales. Para estos infractores se prevé medidas de tres llamados: los dos primeros serán de reeducación y el tercero implicará una sanción por parte de la Dirección de Protección Ciudadana y la Policía Municipal (Polisur).

Por instrucción del alcalde Héctor Soto mantiene operativos de limpieza en las cañadas más importantes del municipio para protección de la  ciudadanía ante la temporada de lluvias; además se han activado oficinas para atender emergencias relacionadas con la poda de árboles en peligro de extinción.

Servicio de recolección de basura espera aumentar la frecuencia. Foto: Cortesía

Servicios de recolección

Durante tres meses, el Instituto de Ambiente y Aseo Urbano ha recolectado aproximadamente 75 mil toneladas de desechos sólidos mediante recolección domiciliaria semanal y comerciales, dos veces por semana, en las avenidas principales. Para esta acción se mantiene desplegadas 25 unidades recolectoras y 8 frentes dedicados al corte de árboles, limpieza en cañadas y operaciones especiales.

Abdelis Pérez destacó: “Gracias al trabajo conjunto del presidente Nicolás Maduro, el gobernador Luis Caldera, nuestro alcalde Héctor Soto y el Poder Popular estamos avanzando en el rescate y saneamiento del municipio junto con la empresa Sotam, que próximamente incorporará nuevas unidades al parque automotor para mejorar la recolección”.

La Alcaldía de San Francisco pone a disposición de la ciudadanía el número 0422‑7003230 para denunciar cualquier anomalía relacionada con la recolección domiciliaria o con la tala ilegal de árboles. También se invita a los vecinos a esperar el servicio de aseo para disponer adecuadamente los residuos finales y participar activamente en el plan de concientización “Menos Basura Más Vida” que impulsa el reciclaje y reutilización de desechos; además de realizar el pago del impuesto correspondiente al servicio en las oficinas del Sedebat, para contribuir con los proyectos y programas que encaminan a San Francisco hacía una nueva etapa.

Un servicio activo en San Francisco. Foto: Cortesía

Nota de Prensa

Alcaldía de San Francisco

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Publican programa oficial de las Fiestas Patronales 2025 en honor a la Virgen de Chiquinquirá

Publican programa oficial de las Fiestas Patronales 2025 en honor a la Virgen de Chiquinquirá

Vinícius Júnior ofreció disculpas tras su reacción en el Clásico

Vinícius Júnior ofreció disculpas tras su reacción en el Clásico

Anne Hathaway y Sabrina Carpenter protagonizaron momento de sorpresas y humor en concierto de Nueva York

Anne Hathaway y Sabrina Carpenter protagonizaron momento de sorpresas y humor en concierto de Nueva York

Chris Evans y su esposa Alba Baptista se convirtieron en padres por primera vez

Chris Evans y su esposa Alba Baptista se convirtieron en padres por primera vez

Israel atacó Gaza en medio de la tregua

Israel atacó Gaza en medio de la tregua

¡Bebé en camino! Ex RBD Dulce María anuncia segundo embarazo sorpresa

¡Bebé en camino! Ex RBD Dulce María anuncia segundo embarazo sorpresa

Thunder derrota a los Kings para sumar su quinta victoria consecutiva

Thunder derrota a los Kings para sumar su quinta victoria consecutiva

Magallanes se impuso ante Caribes para tomar oxígeno

Magallanes se impuso ante Caribes para tomar oxígeno

Benzema elimina a Cristiano Ronaldo y avanza a cuartos en la King Cup saudí

Benzema elimina a Cristiano Ronaldo y avanza a cuartos en la King Cup saudí

Bravos se reencuentra con la victoria tras superar a Tiburones en su territorio

Bravos se reencuentra con la victoria tras superar a Tiburones en su territorio

Leones frenó a Tigres en el primer duelo de felinos

Leones frenó a Tigres en el primer duelo de felinos

Azulejos se impone ante Dodgers y nivela la Serie Mundial

Azulejos se impone ante Dodgers y nivela la Serie Mundial

‘Letal’ operación policial contra el crimen organizado en Brasil: Habitantes de las favelas de Río de Janeiro hallan 40 cadáveres

‘Letal’ operación policial contra el crimen organizado en Brasil: Habitantes de las favelas de Río de Janeiro hallan 40 cadáveres

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 29 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 29 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 29 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 29 de octubre

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Indignación por video de médicas riéndose y burlándose de una paciente que gritaba de dolor

Indignación por video de médicas riéndose y burlándose de una paciente que gritaba de dolor

Luis Romero Rubio y Luylli Romero Suárez, padre e hijo que han dejado huella en la pintura zuliana

Luis Romero Rubio y Luylli Romero Suárez, padre e hijo que han dejado huella en la pintura zuliana

Onda tropical N° 52 entraría hoy al territorio venezolano: Anuncian lluvias para el Zulia y otros estados del país

Onda tropical N° 52 entraría hoy al territorio venezolano: Anuncian lluvias para el Zulia y otros estados del país

Horror en Brasil: Asciende a 132 la cifra de muertos tras operación letal

Horror en Brasil: Asciende a 132 la cifra de muertos tras operación letal

Operativo contra el narcotráfico en favelas de Brasil lo paraliza y deja más de 60 muertos, entre ellos cuatro policías: ONU se declara horrorizada

Operativo contra el narcotráfico en favelas de Brasil lo paraliza y deja más de 60 muertos, entre ellos cuatro policías: ONU se declara horrorizada

Noticias Relacionadas

Al Dia

Abogado Juan Pablo Montiel exige respeto al debido proceso en el caso del empresario Jaime Andrés Ruiz Salamanca

Ruiz Salamanca fue aprehendido en flagrancia según consta en el expediente SIP-23-319-2025, levantado por el Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ), bajo la supervisión de la entonces fiscal Mariángelis Araque Díaz, hoy investigada por presunta extorsión y abuso de funciones en el ejercicio de sus atribuciones.
Internacionales

Trump anuncia que permitirá a Corea del Sur tener submarinos de propulsión nuclear

El anuncio llegó en un mensaje de Trump en su red social Truth Social en el que escribió: "Nuestra alianza militar es más sólida que nunca y, con base en ello, he autorizado la construcción de un submarino de propulsión nuclear, en lugar de los anticuados y mucho menos ágiles submarinos de propulsión diésel que poseen actualmente"
Al Dia

Gobernador Caldera arranca Plan Estadal de Vialidad en dos grandes vías del municipio Jesús Enrique Lossada

El gobernador Caldera informó que en el primer punto de vialidad, que significa la entrada al municipio Jesús Enrique Lossada, serán recuperados 7.2 kilómetros lineales con la colocación de 7.300 toneladas de asfalto en caliente tipo tres.
Al Dia

Viene otro palo de agua: Así anda el cielo

En la región zuliana, las formaciones nubosas se concentraron sobre zonas del centro y occidente del estado, generando lluvias intermitentes, ráfagas de viento y tormentas eléctricas aisladas. Las autoridades locales se mantienen en alerta ante posibles anegaciones urbanas y recomiendan precaución al conducir o transitar por áreas vulnerables

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025