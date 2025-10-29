Alcaldía de San Francisco llama a la unión ciudadana para embellecer el municipio

Como parte de las estrategias de la Alcaldía del municipio de San Francisco para la recolección de desechos sólidos, se han establecido medidas destinadas a recuperar y embellecer los espacios públicos, entre ellos se garantiza la recolección domiciliaria una vez a la semana y se aplicarán sanciones a quienes incumplan la Ordenanza de Convivencia Ciudadana.

Abdelis Pérez, presidente del Instituto Municipal de Ambiente y Aseo Urbano (Imasur), resaltó: “Hacemos un llamado a toda la ciudadanía para mantener la conciencia sobre la limpieza de nuestra ciudad. Estamos haciendo un gran esfuerzo para reforzar la recolección de desechos y nos hemos encontrado con el acto irresponsable de ciudadanos que depositan basura en lugares inadecuados; quienes incumplen la Ordenanza 690 de las Convivencias Ciudadanas serán sancionados”.

Rueda de prensa IMASUR. Foto: Xiomara Solano

En las últimas semanas, el instituto ha recibido mil 300 denuncias y ha detenido a 17 personas que infringen las normas de poda de árboles y utilizan espacios urbanos, cañadas y avenidas como botaderos ilegales. Para estos infractores se prevé medidas de tres llamados: los dos primeros serán de reeducación y el tercero implicará una sanción por parte de la Dirección de Protección Ciudadana y la Policía Municipal (Polisur).

Por instrucción del alcalde Héctor Soto mantiene operativos de limpieza en las cañadas más importantes del municipio para protección de la ciudadanía ante la temporada de lluvias; además se han activado oficinas para atender emergencias relacionadas con la poda de árboles en peligro de extinción.

Servicio de recolección de basura espera aumentar la frecuencia. Foto: Cortesía

Servicios de recolección

Durante tres meses, el Instituto de Ambiente y Aseo Urbano ha recolectado aproximadamente 75 mil toneladas de desechos sólidos mediante recolección domiciliaria semanal y comerciales, dos veces por semana, en las avenidas principales. Para esta acción se mantiene desplegadas 25 unidades recolectoras y 8 frentes dedicados al corte de árboles, limpieza en cañadas y operaciones especiales.

Abdelis Pérez destacó: “Gracias al trabajo conjunto del presidente Nicolás Maduro, el gobernador Luis Caldera, nuestro alcalde Héctor Soto y el Poder Popular estamos avanzando en el rescate y saneamiento del municipio junto con la empresa Sotam, que próximamente incorporará nuevas unidades al parque automotor para mejorar la recolección”.

La Alcaldía de San Francisco pone a disposición de la ciudadanía el número 0422‑7003230 para denunciar cualquier anomalía relacionada con la recolección domiciliaria o con la tala ilegal de árboles. También se invita a los vecinos a esperar el servicio de aseo para disponer adecuadamente los residuos finales y participar activamente en el plan de concientización “Menos Basura Más Vida” que impulsa el reciclaje y reutilización de desechos; además de realizar el pago del impuesto correspondiente al servicio en las oficinas del Sedebat, para contribuir con los proyectos y programas que encaminan a San Francisco hacía una nueva etapa.

Un servicio activo en San Francisco. Foto: Cortesía

Nota de Prensa

Alcaldía de San Francisco