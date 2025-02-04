Alcaldía de San Francisco repara socavamiento en la avenida 5

La Alcaldía de San Francisco, bajo el liderazgo del alcalde Gustavo Fernández, atendió el llamado de la comunidad, al reemplazo de un tramo de colector en la avenida 5 de San Francisco, tras la ruptura de un tubo de 8 que causó un significativo socavamiento en la vía, frente a la Plaza Bolívar.

Esta solicitud se atendió a través de la Dirección de Agua liderada por Lauren Fernández, quien señaló que, para abordar esta situación, se trabajó en estrecha colaboración con Hidrolago, realizando una excavación de 1,75 metros de ancho, 4,7 m de longitud y una profundidad de 2,10 metros. “Este trabajo permitió el reemplazo del tramo dañado, instalando 3,7 metros de tubería de PVC de 8”, agregó.

Adicionalmente, refirió Fernández, se utilizaron 17,27 metros cúbicos de relleno para cubrir el área de excavación, posteriormente se realizó el bacheo del área recuperada, lo que permitió reanudar el tránsito vehicular en esta importante arteria vial de San Francisco.

Esta obra beneficia directamente a más de 100 viviendas de la urbanización Villas del Lago, garantizando un mejor acceso y seguridad para los residentes, sin contar los cientos de carros y peatones que transitan a diario.

