Martes 26 de agosto de 2025
Al Dia

Alcaldía devuelve el servicio de gas a 220 hogares del sector Nuevo Renacer tras labores de SAGAS

Se hallaron al menos 22 tomas inadecuadas, las cuales habían afectado la red, dejando sin gas a 880 usuarios

Por Christian Coronel

Alcaldía devuelve el servicio de gas a 220 hogares del sector Nuevo Renacer tras labores de SAGAS
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Después de más de ocho meses sin el servicio, en las más de 220 viviendas de este sector de la parroquia Cacique Mara encendieron las hornillas. La Alcaldía de Maracaibo realizó el mantenimiento de la red a través del Servicio Autónomo para el Suministro de Gas e Infraestructura (SAGAS).

Foto: Cortesía

En 21 días continuos de trabajo, los equipos del SAGAS se desplegaron por las calles 95, 95 A, 95 B, 95 C, 95 D y las avenidas 45, 46, y 46 A, completando 2.5 kilómetros de limpieza en tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 32 y 36 milímetros.

Foto: Cortesía

Los ingenieros hallaron al menos 22 tomas inadecuadas, las cuales habían afectado la red por completo, dejando sin gas a 880 usuarios. El organismo municipal ejecutó también el tendido de 65 nuevos metros de tubería de 32 milímetros, así como 6 cruces de carretera y la construcción de 16 acometidas. Todo esto se efectuó con el propósito de recuperar la red de la zona y restaurar el servicio a los vecinos.

Foto: Cortesía

“Teníamos que usar cocina eléctrica y en algunos casos tuvimos que usar leña e ir ingeniándonosla”, manifestó la señora María Polanco, habitante del sector, quien además indicó que el uso de leña acabó enfermando a quienes viven en su hogar.

Foto: Cortesía

“Nosotros estamos agradecidos porque Sagas vino a solventar este problema, han hecho un excelente trabajo y ahora contamos con gas para poder cocinar tranquilamente”, precisó Polanco.

Charibel Camacho, también habitante de Nuevo Renacer, explicó cómo la falta de suministro de gas afectó la tranquilidad de su hogar. “Durante ese tiempo tuve que comprar dos o tres cocinitas eléctricas, porque se dañaban. Mi temor más grande es que pudiesen quemar algún cable en la casa, porque esas cocinitas usan mucha corriente”.

“El gran problema que teníamos en este sector eran las tomas inadecuadas, las cuales permitían que una vez que llovía el agua entrara a la red, pero ya esto fue corregido por nuestros equipos”, declaró el alcalde (e), Adrián Romero, durante la entrega de la obra.

Despliegue integral

Tras el abordaje del SAGAS, la Alcaldía de Maracaibo realizó un despliegue integral por el sector, atendiendo otras situaciones. Entre las direcciones municipales que construyeron soluciones en Nuevo Renacer estuvieron: el Servicio Desconcentrado de Plazas y Parques (SEDEPAR), recuperando la plaza del sector; el Instituto Municipal del Ambiente, (IMA), efectuando un desmalezamiento y la Dirección de Aguas, realizando el achique de una boca de visita.

Lee también: Chevron recortará hasta un 20% de su personal

Comunicaciones SAGAS / Alcaldía de Maracaibo

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Murieron abuela y su nieto electrocutados tras caerle un cable de alta tensión en Baruta

Murieron abuela y su nieto electrocutados tras caerle un cable de alta tensión en Baruta

FANB desmanteló artilleros en desembocadura del río Orinoco en Delta Amacuro

FANB desmanteló artilleros en desembocadura del río Orinoco en Delta Amacuro

El Barcelona y su regreso al Spotify Camp Nou

El Barcelona y su regreso al Spotify Camp Nou

Rafa y Chinin ofrecerán una Rumba Gitana en Maracaibo a beneficio de Fundanica Zulia

Rafa y Chinin ofrecerán una Rumba Gitana en Maracaibo a beneficio de Fundanica Zulia

El Jardín Botánico de Maracaibo: Un registro visual de colores, texturas, sombras y fauna

El Jardín Botánico de Maracaibo: Un registro visual de colores, texturas, sombras y fauna

Nueva gestión y renovación en la Fundación Tranvía de Maracaibo

Nueva gestión y renovación en la Fundación Tranvía de Maracaibo

España declara zona catastrófica en 16 comunidades por emergencias climáticas: Más de 410 mil hectáreas quemadas

España declara zona catastrófica en 16 comunidades por emergencias climáticas: Más de 410 mil hectáreas quemadas

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 26 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 26 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 26 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este martes 26 de agosto

Ranger Suárez fue elegido Jugador de la Semana en la Liga Nacional

Ranger Suárez fue elegido Jugador de la Semana en la Liga Nacional

AmeriCup 2025: Venezuela termina la fase de grupos con una victoria ante Panamá

AmeriCup 2025: Venezuela termina la fase de grupos con una victoria ante Panamá

Liverpool vence sobre la hora al Newcastle con gol del adolescente Ngumoha

Liverpool vence sobre la hora al Newcastle con gol del adolescente Ngumoha

Polisur lo arrestó por presunto acoso sexual a su hijastra

Polisur lo arrestó por presunto acoso sexual a su hijastra

Independiente expulsa a 25 barras involucrados en ataques a hinchas de U de Chile

Independiente expulsa a 25 barras involucrados en ataques a hinchas de U de Chile

Este 25 de agosto se cumplen 13 años de la tragedia de Amuay

Este 25 de agosto se cumplen 13 años de la tragedia de Amuay

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Muere madre de dos niños tras choque frontal en el sector Los Bucares: Su esposo está grave en el HUM

Muere madre de dos niños tras choque frontal en el sector Los Bucares: Su esposo está grave en el HUM

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Noticias Relacionadas

Al Dia

Sergio "Checo" Pérez y Valtteri Bottas serán los pilotos oficiales de Cadillac Racing para la temporada 2026 de Fórmula 1

Ambos pilotos iniciarán trabajos de simulación y desarrollo en el último trimestre de 2025, con miras a las pruebas oficiales de pretemporada en febrero de 2026.
Al Dia

Elder Dayán se cayó en pleno show, pero se levantó con gracia y continuó cantando

Como todo artista, el hijo del Cacique siguió su espectáculo
Zulia

El Jardín Botánico de Maracaibo: Un registro visual de colores, texturas, sombras y fauna

Su registro visual inmortaliza la vitalidad de la flora y fauna local, ofreciendo una mirada íntima a los detalles que a menudo pasan desapercibidos.
Zulia

Nueva gestión y renovación en la Fundación Tranvía de Maracaibo

En su primera semana de gestión, la Fundación ha impulsado una serie de acciones para optimizar sus instalaciones

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025