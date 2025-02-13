Alcaldía devuelve el servicio de gas a 220 hogares del sector Nuevo Renacer tras labores de SAGAS

Después de más de ocho meses sin el servicio, en las más de 220 viviendas de este sector de la parroquia Cacique Mara encendieron las hornillas. La Alcaldía de Maracaibo realizó el mantenimiento de la red a través del Servicio Autónomo para el Suministro de Gas e Infraestructura (SAGAS).

En 21 días continuos de trabajo, los equipos del SAGAS se desplegaron por las calles 95, 95 A, 95 B, 95 C, 95 D y las avenidas 45, 46, y 46 A, completando 2.5 kilómetros de limpieza en tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 32 y 36 milímetros.

Los ingenieros hallaron al menos 22 tomas inadecuadas, las cuales habían afectado la red por completo, dejando sin gas a 880 usuarios. El organismo municipal ejecutó también el tendido de 65 nuevos metros de tubería de 32 milímetros, así como 6 cruces de carretera y la construcción de 16 acometidas. Todo esto se efectuó con el propósito de recuperar la red de la zona y restaurar el servicio a los vecinos.

“Teníamos que usar cocina eléctrica y en algunos casos tuvimos que usar leña e ir ingeniándonosla”, manifestó la señora María Polanco, habitante del sector, quien además indicó que el uso de leña acabó enfermando a quienes viven en su hogar.

“Nosotros estamos agradecidos porque Sagas vino a solventar este problema, han hecho un excelente trabajo y ahora contamos con gas para poder cocinar tranquilamente”, precisó Polanco.

Charibel Camacho, también habitante de Nuevo Renacer, explicó cómo la falta de suministro de gas afectó la tranquilidad de su hogar. “Durante ese tiempo tuve que comprar dos o tres cocinitas eléctricas, porque se dañaban. Mi temor más grande es que pudiesen quemar algún cable en la casa, porque esas cocinitas usan mucha corriente”.

“El gran problema que teníamos en este sector eran las tomas inadecuadas, las cuales permitían que una vez que llovía el agua entrara a la red, pero ya esto fue corregido por nuestros equipos”, declaró el alcalde (e), Adrián Romero, durante la entrega de la obra.

Despliegue integral

Tras el abordaje del SAGAS, la Alcaldía de Maracaibo realizó un despliegue integral por el sector, atendiendo otras situaciones. Entre las direcciones municipales que construyeron soluciones en Nuevo Renacer estuvieron: el Servicio Desconcentrado de Plazas y Parques (SEDEPAR), recuperando la plaza del sector; el Instituto Municipal del Ambiente, (IMA), efectuando un desmalezamiento y la Dirección de Aguas, realizando el achique de una boca de visita.

Comunicaciones SAGAS / Alcaldía de Maracaibo