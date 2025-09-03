Alcaldía y Fedecámaras Zulia acuerdan alianzas para incentivar la economía de Maracaibo

Rebajas tributarias para los comerciantes informales que registren sus negocios y se pongan al día con el pago de impuestos municipales, es una de las propuestas que surgió de una reunión que sostuvieron representantes de la Alcaldía de Maracaibo y Fedecámaras Zulia.

En este encuentro institucional -efectuado en la sede del organismo empresarial en Maracaibo- participaron Óscar Urdaneta, Intendente Tributario Municipal; Paúl Márquez, presidente de Fedecámaras Zulia; Marcos Amaya, director para la Promoción del Comercio Nacional, y Jessy Gascón, presidenta del Concejo Municipal.

En la reunión se acordó establecer alianzas para optimizar el pago de impuestos municipales por parte del sector comercial e industrial y que estos aportes se traduzcan en beneficios tangibles para la ciudad.

El Intendente Tributario Municipal llamó a los comerciantes de áreas comerciales como La Curva de Molina y Las Pulgas a formalizar el registro de sus comercios ante el organismo fiscal. “Habrá incentivos fiscales, rebajas tributarias para todos esos comerciantes informales que entren en la ruta de la formalidad”, dijo Óscar Urdaneta.

Por otra parte, Urdaneta confirmó la puesta en marcha del nuevo sistema de automatización para la recaudación de impuestos, una iniciativa que permite a los marabinos simplificar los trámites. “Este avance tecnológico busca dar mayor tranquilidad a los ciudadanos y empresas al formalizar y optimizar los procesos de pago de tributos”.

El presidente del organismo empresarial en el Zulia, Paúl Márquez, consideró fundamental este acercamiento institucional. Dijo que las reuniones continuarán con las autoridades municipales para seguir clarificando el panorama tributario y garantizar el uso eficiente de los recursos.

“Comienza una relación ‘ganar-ganar’, donde el sector comercial e industrial, los sectores económicos de la ciudad, en conjunto con la Alcaldía de Maracaibo, trazamos las estrategias para seguir impulsando el desarrollo de Maracaibo y el impulso de su economía a través del pago de impuestos”, dijo Márquez.

Por su parte, Jessy Gascón destacó que, en un esfuerzo por fomentar la transparencia, la Comisión de Finanzas y Tributos de la Cámara Municipal ha iniciado la revisión de 10 ordenanzas relacionadas con la actividad económica de la ciudad.

Este proceso de revisión se realizará en colaboración, no solo con los empresarios establecidos, sino también con aquellos que buscan formalizar sus negocios.

Dijo Gascón que este enfoque inclusivo busca crear un marco normativo que beneficie a todos los contribuyentes y promueva la formalización en el sector económico de Maracaibo.

Además, coincidió en que este primer encuentro es el punto de partida de una colaboración sostenida entre las instituciones municipales y los representantes del sector empresarial.

Alcaldía de Maracaibo