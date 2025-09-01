Lunes 01 de septiembre de 2025
Al Dia

Alegría y diversión en inicio del Plan Vacacional RIE de la Alcaldía de Maracaibo

Alegría y diversión en el inicio del Plan Vacacional para los hijos de los empleados

Por Ernestina García

Alegría y diversión en inicio del Plan Vacacional RIE de la Alcaldía de Maracaibo
Foto: cortesía
La alegría de centenares de niños se desbordó este lunes 1 de septiembre en el inicio del Plan Vacacional RIE para los hijos de los trabajadores de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, que puso en marcha la Dirección de Desarrollo Social a cargo de Ana Clara de Di Martino.

El programa recreativo, en el que participan 600 niños de 7 a 11 años de edad, comenzó ‘a todo tren’ en el Parque Vereda del Lago y se extenderá durante tres días.

Este lunes en la vereda, los niños disfrutaron de actividades culturales y deportivas a cargo de jóvenes del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación (Imdeprec). También se divirtieron con un show canino que ofreció el Instituto Municipal de Protección Animal (Impa).

Ana Clara Barboza de Di Martino, directora de Desarrollo Social, expresó: “Hoy iniciamos el plan vacacional que teníamos preparado para nuestros niños y niñas, hijos de los trabajadores de la Alcaldía de Maracaibo. Son 600 niños que hoy comienzan este hermoso programa que hemos preparado entre todas las direcciones de la Alcaldía de Maracaibo. Indudablemente es un gran compromiso, por lo tanto, lo estamos haciendo con todo el cariño, respeto y dedicación que se merecen nuestros trabajadores y sus hijos”.

Destacó que funcionarios de Protección Civil, Polimaracaibo, bomberos y de salud fueron desplegados en forma preventiva en la Vereda del Lago para garantizar la seguridad y bienestar de los pequeños durante sus actividades.
La funcionaria mencionó que cada niño recibió un kit deportivo con uniforme, gorra y bolso.

Películas y un chapuzón

Más de 100 recreadores de la Red Integral de Recreadores (RIE) a nivel nacional se encargan de ofrecer las actividades a los niños. Gustavo González, encargado del plan en la Vereda del Lago, manifestó: “Hoy, con la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, estamos desarrollando bailes, juegos y actividades de integración. Tenemos muchas sorpresas para los niños, mañana martes disfrutaremos en Cines Unidos y el miércoles iremos a Aquática para que los niños tengan los tres mejores días posibles y mucha diversión”.

¡Niños felices!

Mauricio Arens, de 9 años, no paraba de saltar y sonreír. Nos expresó su felicidad en palabras: “Lo que más me ha gustado son las canciones, o mejor dicho, todo. He bailado, me he divertido mucho”.

Por su parte, María Gabriela Perozo, de 10 años, dijo: “La estoy pasando súper bien, me gusta mucho la música y todos los juegos que hacen”.

Noticia al Día/Prensa Alcaldía Bolivariana de Maracaibo

