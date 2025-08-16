Alejandra Guzmán está hospitalizada y esta es la razón

El pasado 15 de Agosto se daba a conocer un posible nuevo ingreso hospitalario de Alejandra Guzmán. Una noticia que habría causado gran preocupación entre el público que la quiere y sigue desde hace tantos años.

Aunque nada estaba confirmado, finalmente la cantante lo dio a conocer en sus redes sociales, acabando con cualquier tipo de especulación.

Con una imagen, ha quedado detallado y aclarado el motivo de su hospitalización.

Ni es un asunto de extrema gravedad ni su salud está en peligro. La artista está en manos de los médicos, cuidada y respaldada en todo momento.

¿Qué ha sido exactamente lo que la ha llevado a otra cirugía? Primero era Jimena Pérez ‘La Choco’ quien informaba en el programa Ventaneando que se trataba de una operación por una hernia.

Pero ahora ha sido Alejandra quien ha dado los detalles exactos que la han puesto bajo el bisturí. La imagen muestra la palabra junto a una parte de su cuerpo que podría ser la cadera.

La cantante contó años atrás que tiene una prótesis con dos piezas de titanio a cada lado de la cadera. Un problema de salud que logró superar y que así lo demuestra su activa carrera musical.

Parece que ahora este podría ser el motivo de su nuevo ingreso, del que no ha dado más detalles que la imagen, la cual, como dice el refrán, vale más que mil palabras.

Noticia al Día/People