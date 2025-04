Alejandro Sanz anuncia su docuserie para Netflix titulada ‘Cuando todos me ven’

El intérprete español Alejandro Sanz anunció este lunes, 16 de septiembre el inicio del rodaje de una docuserie para Netflix que permitirá "acceder al ‘backstage'" de su vida y en el que revelará sus próximos planes personales y profesionales "tras una etapa difícil", sobre la que se sincerará por primera vez.

La producción, titulada ‘Cuando todos me ven’, llegará de la mano de Sony Music Vision y comenzó a grabarse bajo la dirección de Álvaro Ron, cineasta con experiencia en EEUU y en España, según un comunicado.

"Este es un pase VIP al backstage de toda una vida. La serie documental de Alejandro Sanz ya ha empezado a rodarse.Y es que #CuandoTodosMeVen es en Netflix", escribió el intérprete español en su red social Instagram.

"Últimamente me veis poco por aquí, pero hoy es un día especial. Tengo que contaros un proyecto que me llena de ilusión y no aguanto más… Voy hacer el ‘tour’ más grande de toda mi carrera. Me vais a ver dónde nunca me habéis visto… ¿Qué os parece?. Suena bien, ¿verdad?", escribió Sanz en la red social X, antes de develar la naturaleza del proyecto.

"No estoy bien"

En mayo de 2023, Sanz publicó en sus redes sociales un mensaje que generó tanta preocupación como apoyo por parte de sus seguidores y compañeros de profesión: "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado (…) A veces no quiero ni estar".

En junio de ese mismo año firmó nuevo contrato discográfico con Sony Music y ya en noviembre, con motivo de los Latin Grammy celebrados en Sevilla (sur de España), anticipó que estaba trabajando en nuevas canciones, que pondrían continuación a su último disco de estudio, ‘Sanz’ (2021).

El autor de ‘Más’ (1997), el disco más vendido de la historia de España, y también de ‘El alma al aire’ (2000), el segundo de mayor éxito comercial en este país, posee un total de 18 álbumes publicados, de los que ha despachado 25 millones de copias entre España, Latinoamérica y EEUU.

Noticia al Día/Con información de EFE