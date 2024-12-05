Aleluya y Amén: Dos palabras que debes conocer a profundidad

Entre la amplia variedad de palabras que podemos encontrar en el vocabulario castellano y en el Diccionario de la Real Academia Española, dos en particular tienen una fuerte connotación espiritual que son bien conocidas, pero muchos ignoran su significado. Estas son las palabras "Aleluya" y "Amén".

Tanto "Aleluya" y "Amén" son expresiones bastante antiguas, utilizadas principalmente por muchas comunidades judías y cristianas, pero también por personas que no sienten una afinidad religiosa particular. Por lo tanto, Noticia al Día te informa sobre estas dos palabras tan populares, su origen y su aplicación.

Aleluya: Alaba al Señor

La Rea Academia Española define aleluya como "Interjección que expresa júbilo" y "canto litúrgico de alegría". A su vez, el portal web del Ministerio GotQuestions.org dice: La palabra aleluya es una palabra hebrea que significa "alaben ustedes a Yah (Jehová)"

El origen etimológico de la palabra aleluya viene del latín halleluia, que a su vez provine del idioma hebreo. En hebreo se lee de derecha a izquierda, y la expresión aleluya se escribe de la siguiente manera: הללויה. Se compone por tres partes: "Hallel" (הלל), ue significa alabar, "u" (ו), un pronombre, y "yah", en referencia a Dios. (יה).

Origen etimológico de la palabra Aleluya

Entonces, aleluya quiere decir "Alabado sea el Señor" o "Alaba a Dios".

Por lo tanto, la palabra Aleluya es una expresión de alegría, júbilo y felicidad; una enorme gratitud a Dios por su infinito amor, misericordia, fidelidad, y sus demás atributos santos. En la Biblia, la palaba aleluya aparece en varios Salmos y en el libro de Apocalipsis.

En el campo musical, la pieza más popular que se ha escrito con respecto a la palabra aleluya es el famoso oratorio "El Mesías", compuesto por Georg Friedrich Händel en 1741, que refleja una intención angelical y sublime de agradecimiento y gloria a Dios.

A partir de entonces, muchos cantantes han realizado sus propias interpretaciones y canciones partiendo de la palabra aleluya, como Il Divo, Generación 12, Pentantonix, Leonard Cohen, Alicia Keys, Marcos Witt, entre otros.

Amén: Que así sea

Pedro Gómez/Pasante

Noticia al Día