Alerta de estafa: Están pidiendo datos personales y dinero para recibir supuestos bonos por Patria

Recientemente ha circulado en redes sociales la emisión de supuestos nuevos bonos para lo cual están solicitado información personal y dinero, pero se trata de posibles una estafa.

La información fue emitida a través de Canal Patria Digital este miércoles, donde aseguran que "estafadores están ofreciendo varios Bonos, entre los que figuran ‘Gran Ayuda Alimenticia’, por un monto de 9.120,00 Bs. y ‘Ayuda Social Nueva Esperanza'".

"En grupos de WhatsApp y Facebook los estafadores piden a los usuarios comunicarse por Whatsapp donde solicitan altas sumas de dinero y datos personales número de teléfono, cédula y cuentas de Patria. Atento con este tipo de Estafa", detallaron.

La recomendación es no dar datos ni dinero a ningún desconocido que ofrezca estos supuestos bonos e informarse a través de la Plataforma Patria y todos los canales relacionados.

Lee también: Arranca el pago del Bono Beca Universitaria por Patria

Noticia al Día/Con información de Canal Patria Digital