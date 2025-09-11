Algunas casas del barrio Lucha y Batalla "ardieron en llamas, no sé dónde está mi mamá": Testimonios de familiares afectados por la explosión

Aún persiste la explosión registrada este jueves, 11 de septiembre dentro de la empresa de fuegos pirotécnicos Gallo Verde, en la zona industrial de San Francisco, en el estado Zulia.

Familiares de los trabajadores y vecinos del barrio Lucha y Batalla, se encuentran desesperados por obtener repuestas.

"Mi mamá y mi abuela se encontraban en la casa, cuando ocurrió la explosión. Me enteré porque una hermana que tengo en Estados Unidos me llamó para decirme. No me dejan pasar, estoy desesperada, necesito respuesta", decía entre llanto la señora Rincón, en los alrededores del lugar.

Al lugar se han desplegado todos los organismos policiales y militares de la región, quienes resguardan el lugar. Asimismo, la llegada de unidades bomberiles y una gran cantidad de cisternas han colapsado la vía hacia la empresa con la finalidad de que cese esta tragedia que ha te tumbado la región maracaibera.

Foto: Will Marval

Foto: Will Marval

Foto: Cortesía

Foto: Xiomara Solano

