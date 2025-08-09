Sábado 09 de agosto de 2025
Al Dia

Alicia Machado vuelve a asegurar que tuvo amoríos con Ricardo Arjona

"En el 2019, escribí un libro que ya está hecho con la gente de Simon & Schuster que tiene 28 capítulos", dijo la ex Miss Universo venezolana

Por Ernestina García

Alicia Machado vuelve a asegurar que tuvo amoríos con Ricardo Arjona
Fotos: people
Alicia Machado habló en La mesa caliente (Telemundo) sobre su historia de amor con Ricardo Arjona. Verónica Bastos le preguntó si haría una bioserie de su vida.

"En el 2019, yo escribí un libro que ya está hecho con la gente de Simon & Schuster, y nosotros hicimos ya un libro que tiene 28 capítulos", dijo la ex Miss Universo venezolana. "¿Y lo del podcast, cuéntame, ese podcast en el que hablaste de Ricardo Arjona y esa relación", le preguntó Bastos. "¿Yo? Yo no hablé de él", afirmó Machado.

"Fue un podcast que hace uno de estos influencers machos alfa que están en las redes", dijo Machado, refiriéndose a José Rafael Guzmán. Myrka Dellanos se mostró sorprendida sobre el romance años atrás con el cantante guatemalteco, pero Bastos aseguró que "muchos de nosotros lo sabíamos". Alicia dijo risueña "es un secreto que ya se sabía".

Cuando Machado participó en Top Chef VIP cocinó un platillo de pasta al que le puso por nombre "mi primera velada de amor".

"Cuando yo tenía 20 años conocí a una persona que estuvo en mi vida casi 8 años, digamos que fue mi primer gran amor. Esa persona me llevaba 20 años de diferencia. Yo me enamoré perdidamente, era muy jovencita y tenía este novio maravilloso", dijo en el reality show de Telemundo. Cuando le preguntaron quién era el galán, ella dijo "el señor de las cuatro décadas, Arjona". Machado dijo que le preparó esta pasta al cantante.

El comediante venezolano José Rafael Guzmán habló de este romance en su podcast y el video enloqueció las redes sociales. En el pódcast, leyó un escrito publicado en la página de Instagram "La máquina del tiempo" (mdt_deltiempo_oficial) y que se ha vuelto viral en internet, supuestamente escrito por Machado, aunque ella asegura que estas no son sus palabras.

"Se supo en un momento", dijo sobre el romance Machado en Top Chef VIP. "De mi parte hubo un sentimiento muy bonito, fue una relación que fue hace muchos años", añadió y que Arjona le compuso varias canciones.

Noticia al Día/People

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
