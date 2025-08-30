Allanaron oficinas de agencia gubernamental argentina por escándalo de corrupción

La Policía allanó el viernes 29 de agosto, todas las sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) de Argentina y la droguería Suizo Argentina en Buenos Aires por un presunto escándalo de corrupción, según se aprecia en un video compartido en redes sociales e informan medios locales.

Con ello la Justicia federal avanza en su objetivo de determinar si Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, Javier Milei, se benefició ilícitamente de la compra de medicamentos por parte del Estado.

Noticia al Día/RT