Lunes 25 de agosto de 2025
Al Dia

Almuerzos y cenas afrodisíacas para despertar las energías este 14-Feb

En el Día de los enamorados, muchos se reinventan para sorprender a su media naranja. Entre los aspectos peculiares, está el estimulo del deseo a través de sustancias alimenticias que contribuyen a un placentero momento íntimo

Por Haroldo Manzanilla

Almuerzos y cenas afrodisíacas para despertar las energías este 14-Feb
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Si quieres sorprender con un almuerzo o cena afrodisíaca con sabor venezolano, aquí tienes algunas opciones con ingredientes conocidos por sus propiedades estimulantes:

Almuerzos afrodisíacos

  1. Arroz con mariscos y aguacate 🦐🥑
    • Los mariscos, como camarones y langostinos, son conocidos por sus propiedades afrodisíacas.
    • Acompañarlo con aguacate (rico en vitamina E) potencia sus efectos.
  2. Asado negro con puré de ocumo y espárragos 🍖🌿
    • La carne jugosa y melosa del asado negro, combinada con espárragos (considerados afrodisíacos naturales) y un puré cremoso, es una mezcla ideal.
  3. Pargo o róbalo en salsa de coco con arroz con ajonjolí 🐟🥥
    • El pescado blanco es ligero y fácil de digerir, mientras que el coco y el ajonjolí aportan energía y propiedades estimulantes.

Cenas afrodisíacas

  1. Ceviche de camarones y mango con ají dulce 🍤🥭
    • El equilibrio entre lo ácido, dulce y picante activa los sentidos y la circulación.
  2. Tartar de atún con tostones y guasacaca especial 🐟🍌
    • El atún es rico en omega-3 y zinc, mientras que los tostones aportan textura y la guasacaca con un toque de picante realza los sabores.
  3. Pastel de chucho con cacao rallado 🐟🍫
    • Este plato típico margariteño se puede potenciar con un toque de cacao, que es un afrodisíaco natural.
  4. Dulce tentación: Fondue de chocolate con trozos de merey y fresas 🍫🍓
    • El chocolate oscuro y las fresas son una combinación clásica para estimular los sentidos.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Padre Claret y el toldito de Los Morochos: Donde convergen oraciones y olor a frutas frescas

Padre Claret y el toldito de Los Morochos: Donde convergen oraciones y olor a frutas frescas

Neymar se lesiona nuevamente en vísperas de convocatoria de Brasil para cierre de Eliminatorias

Neymar se lesiona nuevamente en vísperas de convocatoria de Brasil para cierre de Eliminatorias

Ranger Suárez lanzó una joya para apuntarse su décimo triunfo

Ranger Suárez lanzó una joya para apuntarse su décimo triunfo

Rockies de Colorado es el primer equipo eliminado de la temporada en las Grandes Ligas

Rockies de Colorado es el primer equipo eliminado de la temporada en las Grandes Ligas

La Vinotinto en alerta tras lesión de dos jugadores a pocos días de las Eliminatorias

La Vinotinto en alerta tras lesión de dos jugadores a pocos días de las Eliminatorias

Daniel Palencia llegó a los 20 rescates de temporada

Daniel Palencia llegó a los 20 rescates de temporada

Real Madrid goleó al Oviedo de Salomón Rondón

Real Madrid goleó al Oviedo de Salomón Rondón

UNT lleva jornada médica al oeste de Maracaibo

UNT lleva jornada médica al oeste de Maracaibo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 25 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 25 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 25 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este lunes 25 de agosto

Maikel García conectó su bambinazo 13 de la temporada

Maikel García conectó su bambinazo 13 de la temporada

En Las Pulgas: Venden más medicinas que verduras en los mesones

En Las Pulgas: Venden más medicinas que verduras en los mesones

Falleció el futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo en un accidente de tránsito

Falleció el futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo en un accidente de tránsito

Serena Williams presentó a María Sharapova en el Salón de la Fama del Tenis

Serena Williams presentó a María Sharapova en el Salón de la Fama del Tenis

Marc Márquez ganó el Gran Premio de Hungría y consiguió su séptimo doblete consecutivo

Marc Márquez ganó el Gran Premio de Hungría y consiguió su séptimo doblete consecutivo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Maduro:

Maduro: "Nadie tocará a Venezuela"

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Estadio Monumental se transforma en santuario: Miles honrarán a su primer santo José Gregorio Hernández, el

Estadio Monumental se transforma en santuario: Miles honrarán a su primer santo José Gregorio Hernández, el "Médico de los Pobres", en un acto histórico

Noticias Relacionadas

Al Dia

Está llegando el agua en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

según cronograma difundido por Hidrolago son nueve parroquias atendidas en la capital zuliana y tres en el municipio sureño

Al Dia

Extienden jornada de alistamiento en todo el territorio nacional: Los días viernes 29 y sábado 30-Ago

La información fue confirmada por el presidente Nicolás Maduro a través de sus redes sociales

Al Dia

En China: Realizan el primer trasplante de pulmón de cerdo a un humano con muerte cerebral

El primer trasplante de pulmón de un cerdo genéticamente modificado realizado a una persona en muerte cerebral se mantuvo viable…
Política

Activan la Zona de Paz número 1 entre Zulia y Táchira, primera fase con el despliegue de 15 mil efectivos en frontera con Colombia: Cabello

El ministro de relaciones interiores explicó que el 87% de esta droga sale por El Pacífico. "Venezuela no produce drogas, combate el flagelo que sale por El Pacífico"

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025