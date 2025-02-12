Almuerzos y cenas afrodisíacas para despertar las energías este 14-Feb

Si quieres sorprender con un almuerzo o cena afrodisíaca con sabor venezolano, aquí tienes algunas opciones con ingredientes conocidos por sus propiedades estimulantes:
Almuerzos afrodisíacos
- Arroz con mariscos y aguacate 🦐🥑
- Los mariscos, como camarones y langostinos, son conocidos por sus propiedades afrodisíacas.
- Acompañarlo con aguacate (rico en vitamina E) potencia sus efectos.
- Asado negro con puré de ocumo y espárragos 🍖🌿
- La carne jugosa y melosa del asado negro, combinada con espárragos (considerados afrodisíacos naturales) y un puré cremoso, es una mezcla ideal.
- Pargo o róbalo en salsa de coco con arroz con ajonjolí 🐟🥥
- El pescado blanco es ligero y fácil de digerir, mientras que el coco y el ajonjolí aportan energía y propiedades estimulantes.
Cenas afrodisíacas
- Ceviche de camarones y mango con ají dulce 🍤🥭
- El equilibrio entre lo ácido, dulce y picante activa los sentidos y la circulación.
- Tartar de atún con tostones y guasacaca especial 🐟🍌
- El atún es rico en omega-3 y zinc, mientras que los tostones aportan textura y la guasacaca con un toque de picante realza los sabores.
- Pastel de chucho con cacao rallado 🐟🍫
- Este plato típico margariteño se puede potenciar con un toque de cacao, que es un afrodisíaco natural.
- Dulce tentación: Fondue de chocolate con trozos de merey y fresas 🍫🍓
- El chocolate oscuro y las fresas son una combinación clásica para estimular los sentidos.
