Alrededor de 200 mil personas asistieron a misa de entronización de León XIV

Cerca de 200.000 personas han asistido este domingo a la misa de inicio de pontificado del nuevo papa León XIV y el posterior rezo dominical en la plaza de San Pedro y las zonas aledañas, informó el Vaticano, al término de la ceremonia.

Lee también: Fue entregado el Anillo del Pescador al papa León XIV este domingo 18-May

«Las autoridades competentes estiman que cerca de 200.000 personas han asistido al ‘Regina Coeli’, al término de la Santa Misa de esta mañana, entre la Plaza San Pedro y las zonas circundantes», informó la Santa Sede en un nota, poco después de que hubiera indicado que se calculaban unos 150.000 asistentes durante la ceremonia.

Además de los fieles, a la celebración han asistido alrededor de 150 delegaciones internacionales, con reyes, jefes de Estado y de Gobierno, entre los que figuran los reyes de España, Felipe VI y Letizia, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenksi, y el vicepresidente de EE.UU, JD Vance.

En previsión de la presencia multitudinaria, la policía desplegó un amplio dispositivo de seguridad en los alrededores del Vaticano, con vigilancia aérea mediante drones, controles en todos los accesos, y la presencia de más de 5.000 agentes y 2.000 voluntarios de Protección Civil.

Las autoridades esperaban más de 200.000 asistentes, una cantidad similar a la que acudió al funeral del papa Francisco hace apenas unas semanas, porque la celebración coincide con el Año Santo proclamado por Bergoglio, que está atrayendo a millones de peregrinos a Roma a lo largo de este 2025.

En concreto, este fin de semana se celebra el Jubileo de las cofradías que ha hecho que Roma se llene de numerosos representantes de la devoción popular de distintos países para asistir a una gran procesión de sus tallas religiosas este sábado 17 de mayo, como la Esperanza de Málaga, El Cachorro de Sevilla o el Nazareno de León.

Noticia al Día/EFE