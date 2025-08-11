Lunes 11 de agosto de 2025
Álvaro Uribe lamentó la muerte de Miguel Uribe Turbay: "Mataron la esperanza"

El expresidente de Colombia y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, lamentó el fallecimiento del senador y precandidato presidencial…

Por Christian Coronel

El expresidente de Colombia y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, lamentó el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

A través de su cuenta de X, Uribe Vélez pidió que “la lucha” del Miguel Uribe permita “el camino correcto” del país. “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia“, indicó Álvaro Uribe.

La última publicación de Miguel Uribe en apoyo al expresidente Álvaro Uribe, se dio el 27 de julio de 2025, a pocos días de conocerse el sentido de fallo en primera instancia en el juicio en su contra. El precandidato había grabado un video en apoyo al expresidente antes del atentado.

"Reiteramos nuestro apoyo y nuestra solidaridad con el presidente Álvaro Uribe, que hoy es víctima de una persecución judicial promovida por aquellos que él derrotó política y militarmente que utilizan hoy todos los medios para calumniar, desprestigiarlo y destruirlo. Es evidente que hoy Colombia pide y exige lo que Álvaro Uribe siempre ha ofrecido seguridad, inversión y cohesión social", expresó Uribe Turbay en ese entonces, en su espaldarazo al expresidente.

"Hoy más que nunca necesitamos nuevamente su liderazgo y aquí confiamos, no solamente que podrá volver a demostrar su inocencia,sino que además reiteramos que Álvaro Uribe siempre ha actuado en el marco de la democracia, de la Constitución y la ley. Aquí, Presidente Uribe: tiene soldados que lo acompañamos, lo respaldamos y aquí estamos listos para recuperar el país al lado suyo", agregó el congresista de oposición, uno de los cinco precandidatos de la colectividad.

Noticia al Día / Infobae

