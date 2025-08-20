Amanda Dudamel dio el "Sí acepto" ante la ley

Amanda Dudamel, primera finalista del Miss Universo 2022 y diseñadora de modas se casó el martes 19 de agosto con su pareja, Daniel Roa Farías.

Fue la propia Amanda quien dio la noticia a través de sus redes sociales. La también influencer, animadora, embajadora de marcas y empresaria compartió la feliz buena nueva en un video que la muestra sonriente mientras su ahora esposo la besaba en el rostro. Ambos iban vestidos a juego en color marrón: ella con un vestido con capucha y accesorios planeados y él con un blazer y camisa en tono beige.

Fue el pasado 22 de enero pasado cuando la pareja se comprometió en matrimonio, luego de varios años de noviazgo. “Nunca imaginé lo que sentiría decir que sí para toda la vida”, expresó a través de su perfil en Instagram la “Diseñadora de sueños” en aquella oportunidad.

Desde entonces, Amanda y Daniel se han dedicado a viajar por el mundo y a trabajar en sus proyectos empresariales en conjunto, como el café Tributo, que abrió puertas el pasado mes de marzo en Chacao.

Pero también trabajan en sus proyectos personales. En el caso de la exreina de belleza, recientemente lanzó una colección de su marca Dudamel, que lleva por nombre ‘Entrañas 2025’.

