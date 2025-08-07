Amanda Huérfano sumó la cuarta medalla dorada para el Zulia en los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles

Con una actuación impecable y llena de carácter, la joven atleta Amanda Huérfano se consagró campeona nacional en la categoría kata individual femenino sub-14, otorgando al estado Zulia una nueva medalla de oro en los XIX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles. La competencia, realizada en el Gimnasio Nicolás Ojeda de San Felipe, reunió a las mejores exponentes del karate estudiantil del país.

Huérfano, representante del estado Zulia, deslumbró al jurado con una ejecución técnica precisa, firmeza en cada movimiento y una presencia escénica que la distinguió desde el primer momento para sumar la cuarta dorada regional en el medallero.

De momento, el Zulia suma cuatro medallas de oro, dos de plata y diez de bronce en el medallero general de la justa deportiva.