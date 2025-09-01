Amazonas salió de la alerta roja por el crecimiento del Río Orinoco

Las autoridades de Amazonas informaron que la entidad salió de la alerta roja por el crecimiento del río Orinoco, tras registrarse 51.58 metros sobre el nivel del mar.

Con estos dígitos muchos familias podrán volver a sus hogares, así como lo hicieron más de 100 la semana pasada.

Las intensas lluvias en el sur del país, producto de la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical, han sido el principal factor detrás del repunte del Orinoco, uno de los ríos más extensos e importantes de América del Sur.

Las autoridades se mantienen en alerta para prevenir nuevos desbordamientos y reducir el impacto en las comunidades ribereñas.

