AN aprobó por unanimidad el acuerdo en respaldo y defensa de la soberanía

La Asamblea Nacional aprobó este miércoles en sesión extraordinaria y de manera unánime el Proyecto de Acuerdo en respaldo y defensa de la soberanía, la protección del territorio, las instituciones venezolanas y la paz, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates del Parlamento.

La orden del día estuvo a cargo de la diputada Tania Díaz, quien denunció que existe un montaje multiplicado para generar un caos en los países del sur, para ocultar la podredumbre de su sistema capitalista que está en crisis y ha puesto el blanco sobre Venezuela.

Seguidamente, celebró a la presidenta de México, una mujer valiente, porque ha enfrentado a las élites capitalistas ante una narrativa gris que se presenta como verdad absoluta, una estratagema que busca deslegitimar a los gobiernos, pero sin sustento ni razón política.

La diputada Tania Díaz también se refirió a la supuesta llegada de barcos estadounidenses a las costas venezolanas, destacando que una investigación periodística publicada por el portal La Tabla de Datos desmiente este tipo de información y pone al descubierto esta narrativa falsa.

«Es un exabrupto decir que nosotros aquí nos estamos comiendo a los animales del zoológico», expresó Tania Díaz, al tiempo que alertó que «los únicos animales que nos vamos a comer son los mercenarios que se atrevan a pisar esta patria».

Enfatizó que el Gobierno de Estados Unidos trata de crear una llamada «narrativa gris», que pretende crear condiciones políticas “críticas”.

Agregó que «el alma de Venezuela es indestructible porque somos libres e independientes y eso nos los sembró Chávez y nadie nos lo va a quitar».

Finalmente, la diputada Tania Díaz cerró su intervención con la propuesta de crear un frente común por Venezuela en una conjunción de voluntades, para que todos los diputados y diputadas puedan contribuir a desmontar esta narrativa y colocarse en ofensiva parlamentaria para que se conozca la verdad sobre Venezuela. «Venezuela está armada en todos los sentidos, tiene armas políticas, ideológicas y organización popular, que nos hace impenetrables ante cualquier irrupción imperialista».

Al leer el acuerdo, el Poder Legislativo Nacional repudia de manera contundente los ataques contra el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros.

Noticia al Día