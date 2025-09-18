Jueves 18 de septiembre de 2025
AN aprobó Tratado de Asociación entre Venezuela y Rusia: Respaldan instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz

El diputado Roy Daza declaró que este tratado goza de una particular importancia, ya que se orienta a garantizar que la cooperación y la solidaridad entre los dos países

Por Ernestina García

Foto referencial AN
La Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad y en primera discusión el Proyecto de Ley Aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre Venezuela y Rusia.

El diputado Roy Daza declaró que este tratado goza de una particular importancia, ya que se orienta a garantizar que la cooperación y la solidaridad entre los dos países se extienda a largo plazo: «No estamos hablando de una coyuntura, estamos hablando de un trabajo que se genera hacia el futuro».

Daza indicó que este trabajo responde a una interacción muy dinámica que se ha dado en el plano político, comercial, diplomático, y esto se ha llevado al más alto nivel. «Nosotros, con otras naciones, tenemos relaciones de muy alto nivel», acotó.

Asimismo, argumentó que la firma de este acuerdo refleja el carácter irreversible de un mundo multipolar basado en el derecho, la soberanía y la igualdad de los Estados. «Nosotros podremos decir que otro mundo es posible y ya estamos caminando en esa dirección», concluyó.

Instalaron Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz

En sesión ordinaria este jueves, la Asamblea Nacional aprobó por mayoría calificada el Proyecto de Acuerdo en respaldo a la instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, expresó durante su intervención que el proyecto presentado tiene como objetivo central unir a los venezolanos en función de preservar la paz de la nación.

Explicó que 95% de la población venezolana repudia las amenazas de agresión por parte de Estados Unidos (EUU) contra el país.

Indicó que la paz es uno de los consensos más amplios de Venezuela y, por lo tanto, es el bien más preciado que todos están dispuestos a preservar.

Infante invocó al artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se expresa el deber que tiene cada venezolano de defender y honrar a la Patria, junto a sus símbolos y valores culturales.

En tal sentido, mencionó que el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz ya ha sido instalado, por lo que ahora trabajarán por la construcción de capítulos regionales, con el objetivo de realizar una «cruzada nacional» por la defensa de la soberanía.

Un total de 434 representantes de los sectores más importantes del país, acompañaron al jefe de Estado en el acto de instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz.

Noticia al Día/VTV/Laiguana.tv

